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花蓮街友超商前喝酒起口角 他失控用水果刀插人喉
花蓮縣兩名街友昨晚在市區超商前喝酒聊天，疑因酒醉起口角，沈姓男子涉嫌持水果刀直刺鄭姓男子喉嚨，造成鄭男小動脈被割傷大量流血，送醫急救後無生命危險。警方半小時逮捕沈姓男子，今依殺人未遂罪嫌送辦。
現場目擊者表示，兩人都是中山路某超商的常客，不時會聚在超商騎樓前喝酒聊天，昨晚8時許，兩人喝了酒，疑似是鄭男先罵人，引起沈男不滿，雙方互罵了幾句，沈男情緒失控，拿出水果刀朝對方喉嚨猛剌後逃離現場。
43歲的鄭男喉嚨被刺出7公分撕裂傷，因傷及小動脈，現場留下大量血跡；花蓮縣消防局自強分隊人員趕到現場緊急處置，送往慈濟醫院開刀救治後已無生命危險，仍在醫院治療中。
花蓮警分局豐川派出所長周庭安表示，警方於6日晚間8時許獲報，趕到現場時嫌犯已逃離，立即通報線上警網圍捕，案發半小時後在花蓮市區逮捕45歲的沈姓男子。
沈男落網時，全身散發濃濃酒味，酒測值高達每公升1.56毫克，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。
花蓮縣社會處長陳加富說，縣內街友列管安置9人、關懷戶16人，平常都有專責人員與社工訪視關懷，為尊重人權，若是在公共場所，會提供關懷但不會強勢驅離。依據社會救助法第17條，若警察機關發現無家可歸者，應通報社政單位共同處理，會查明身分並通知家人，若不願意返家，社會處會列入關懷，提供醫療或生活方面的協助。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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