影／新北情敵見面分外眼紅 相約談判當街扭打 一男遭刺傷

新北市中和區昨晚發生街頭鬥毆，陳姓男子不滿康姓男子邀約前女友，相約談判，疑似一言不合，陳男涉嫌持利器劃傷康男腰部及腿部後逃逸，警方正全力追緝中。

新北市中和警方昨晚10時許獲報，中和區中安街有兩名男當街鬥毆扭打在地，疑似有人受傷，員警迅速趕抵，發現康姓男子（20歲）意識清楚但身上有流血，經救護人員檢視，發現其腰部、腿部疑似有刀傷，送往雙和醫院治療。

據了解，陳姓男子（20歲）不滿康男邀約其前女友，雙方為此爭風吃醋，陳男昨晚約從事服務業的康男相約談判，雙方疑似一言不合，當街扭打，陳男持折疊刀揮舞，涉嫌劃傷康男腰部、腿部，當場濺血。