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影／台中受刑人脫逃畫面曝！前妻載到監獄門口 他竄入草叢溜掉

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影／台中受刑人脫逃畫面曝！前妻載到監獄門口 他竄入草叢溜掉

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中監獄外役監受刑人姜建利昨天逾假未歸，台中檢警昨對他發出通緝、由專案小組追緝中，警方已掌握其動向，發現姜昨由前妻載回監獄下車後，沒有入內報到反而從一旁草叢逃逸，監視器也拍下他頭戴鴨舌帽、穿淺色短袖上衣畫面，研判他從南屯區往南區方向移動。

台中第4分局表示，姜男昨天12點搭前妻所駕駛小客車到台中女監門口，但姜下車後沒進入監獄，直接從旁邊草叢逃逸。

第4分局專案小組調閱周邊監視影像，鎖定姜頭戴鴨舌帽、身著淺色短袖上衣、短褲，深色球鞋步行往市區方向離去，將持續擴大監視器調閱範圍，追查姜動向查緝到案。

姜建利（26歲）原在雲林擔任司機，後因沈迷線上賭博欠下鉅款2018年間侵占公司貨款39萬元，被依侵占罪判刑6月；2020年7月又偷工地的H鋼，上車時被負責人發現喝令不要跑，姜卻踩油門輾過到對方骨折，又被依準強盜罪判6年。

姜入獄後先是在台南監獄服刑，今年初移監到台中外役監，日前經休假回家探視，昨收假由前妻載到台中監獄門口時卻沒報到反而逃逸，既先前黃姓受刑人收假未歸被發現陳屍南投住處後，姜男已是台中外役監今年第2起人犯脫逃案。

台中外役監受刑人姜建利脫逃，刑事局發布通緝專刊。圖／摘自刑事局網站
台中外役監受刑人姜建利脫逃，刑事局發布通緝專刊。圖／摘自刑事局網站

外役監 受刑人 通緝

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