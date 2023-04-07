影／台中受刑人脫逃畫面曝！前妻載到監獄門口 他竄入草叢溜掉

台中監獄外役監受刑人姜建利昨天逾假未歸，台中檢警昨對他發出通緝、由專案小組追緝中，警方已掌握其動向，發現姜昨由前妻載回監獄下車後，沒有入內報到反而從一旁草叢逃逸，監視器也拍下他頭戴鴨舌帽、穿淺色短袖上衣畫面，研判他從南屯區往南區方向移動。

台中第4分局表示，姜男昨天12點搭前妻所駕駛小客車到台中女監門口，但姜下車後沒進入監獄，直接從旁邊草叢逃逸。

第4分局專案小組調閱周邊監視影像，鎖定姜頭戴鴨舌帽、身著淺色短袖上衣、短褲，深色球鞋步行往市區方向離去，將持續擴大監視器調閱範圍，追查姜動向查緝到案。

姜建利（26歲）原在雲林擔任司機，後因沈迷線上賭博欠下鉅款2018年間侵占公司貨款39萬元，被依侵占罪判刑6月；2020年7月又偷工地的H鋼，上車時被負責人發現喝令不要跑，姜卻踩油門輾過到對方骨折，又被依準強盜罪判6年。