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影／台南派出所長攔檢酒駕車輛 遭拖行10多公尺受傷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市歸仁警分局歸南派出所所長許凱智昨天深夜攔檢一輛疑似酒駕車輛時，34歲劉姓駕駛突然加速逃逸，許凱智遭拖行十多公尺，四腳朝天摔倒、後腦著地受傷，所幸無大礙。警方三個多小時後今晨在善化區找到劉嫌，酒測值仍高達每公升高達0.35毫克。全案依違反公共危險、傷害及妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

歸仁分局因民眾在臉書張貼現場畫面，今天發佈新聞說明案發經過。警方表示，歸南所長許凱智昨天深夜11點時40分勤巡邏時，在歸仁區中山路一段攔停一輛行車左右搖擺不定白色轎車。

警方表示，該車駕駛搖下車窗時有濃濃酒味，員警要求下車實施酒測時，劉姓犯嫌心虛開車逃逸，造成許凱智身體手腳多處擦外傷。分局動員所屬調閱影像並查緝，於今天4月7日凌晨3時許在善化區查獲犯嫌，距事發超過3個多小時，酒測值依然高達0.35mg/l。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南歸仁分局歸南派出所長許凱智攔檢酒駕車輛，遭拖行10多公尺受傷。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁分局歸南派出所長許凱智攔檢酒駕車輛，遭拖行10多公尺受傷。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁分局歸南派出所長許凱智攔檢酒駕車輛，遭劉姓駕駛加速逃逸拖行10多公尺受傷。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁分局歸南派出所長許凱智攔檢酒駕車輛，遭劉姓駕駛加速逃逸拖行10多公尺受傷。記者周宗禎／翻攝

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