超商見婦人邊講電話邊操作ATM 警專學生回鄉掃墓也能助警阻詐

詐騙手法層出不窮，社群網站正流行「一頁式詐騙」，已經有多人受騙。台南永康警分局今天表揚警專學生胡宸，他清明回台南掃墓，好奇一個婦人邊講電話邊操作ATM、覺得可能是被騙協助報警，阻止婦人上當。

網站常有人張貼「購物網頁」連結，誘使民眾點擊、竊取民眾填寫的基本資訊，即使選擇貨到付款或超商取貨，也可能收到並非所購商品，甚至是歹徒接著以電話詐騙，近來類似案件不斷發生。

永康分局大橋派出所表示，統一超商店長通報有婦人疑似遭到詐騙，要用ATM轉帳73000元到指定帳戶。警員施諒程、郭芸彤到場。魏姓婦人稱於社群網站購買900元的B群保健食品，選擇以超商取貨方式消費，卻接獲電話稱「訂單錯誤」，要求操作ATM，結果是轉帳75000元至歹徒指定帳戶。魏婦於超商ATM前操作時，經路過熱心年輕人胡宸察覺有異，通知超商店長並請員警到場協助，才成功阻止魏婦遭到詐騙。

員警說，熱心民眾胡宸察覺異狀，除平時有在關注相關詐騙新聞，更因是警專40期在校生，於清明連假期間返家掃墓，在統一超商內購物時，機警發覺魏婦手持電話持續通話並操作ATM，平常在校所學判斷魏婦極有可能遭到詐騙，而魏婦在經勸說並講解詐騙手法後，才驚覺遭到詐騙，對胡宸之及員警連連道謝。