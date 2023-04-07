搭Uber被撞下車嗆人 反遭肇方持刀砍傷 警速逮7人送辦

新北市蘆洲區永安大橋昨天凌晨發生行車糾紛，雙方下車理論，卻演變成街頭追砍，造成被害兩人遭砍受傷。警方昨晚兵分多路，於蘆洲、三重、雲林將7人拘提到案，偵詢時7人坦承犯行，但辯稱是對方先出言不遜又拉車門，警詢後依妨害秩序、殺人未遂等罪嫌移送法辦。

據了解，被害人劉男（37歲）、女友陳女、友人楊男（27歲）、余男等四人，前天晚上在新北市蘆洲區友人家中慶生，期間大夥喝了些酒，約莫昨天凌晨2時許，大夥餐敘結束各自返家。劉男、陳女、楊男、余男分乘兩輛UBER計程車，一前一後準備返回各自住處。

途中兩車6人行經新北市蘆洲區永安大橋，劉、陳所搭乘的白色UBER計程車，被後方李男（22歲）所駕駛的汽車從後追撞，劉男帶著酒意盛氣下車理論，楊男見狀也下車助陣，當場對李男嗆罵「你是會不會開車」並試圖扳開李男車門。

這讓李男及車上乘客林男（26歲）、沈男（20歲）、黃男（20歲）相當不滿，旋即下車回嗆，沒多久，李男同行另兩車3友人林男（27歲）、蔡男（30歲）、張男（23歲）尾後趕抵，見友人與劉、楊爭吵，分持西瓜刀、球棒加入戰局。

過程中，蔡、林兩男持西瓜刀砍傷劉、楊，導致劉男右腳、楊男右手皆被刀砍傷、身體也因棒擊傷而多處瘀傷，李等7人見劉、楊倒地後，才駕車分開逃逸，其中一車還跑到雲林藏躲。案經警方調閱監視器畫面以車追人，於昨天下午陸續在新北市蘆洲、三重、雲林等地將7人拘提到案，查扣球棒等證物。