快訊

高端股價飆涉內線交易 食藥署審查委員夫妻被起訴

未來20年不斷上演資產爭奪？ 嬰兒潮世代企業家交棒難

MLB／對右投張育成沒出賽 吉田正尚敲雙安手感回溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／扯！貨車霸道硬不讓 高雄救護車國道鳴笛逾2分鐘急救傷

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道一號高科岡山路段附近，某貨車行駛昨天行駛內側超車道時，竟不理會後方雄聯救護車執行救傷任務，當時鳴笛聲示警逾兩分鐘，貨車竟離譜不讓路，讓救護車駕駛氣得逕自將行車影片上傳網路；據國道警察表示，若情節屬實，該貨車駕駛將面臨最重9萬罰鍰，連駕駛執照也得吊銷。

國道內側車道屬超車道，4月6日有名貨車駕駛行駛在國一高科岡山路段時，雖後方救護車已鳴笛示警2分鐘以上，貨車駕駛卻硬是不讓路，離譜行徑遭後方救護車駕駛提報檢舉。

國道警察指出，依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定：「汽車駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。」

國道警察提醒，依該條例第45條第3項規定，前項情形致人死傷者，如擋道駕駛行為所引發的直接結果，包含車禍事故及延誤就醫等，將處汽車駕駛人最重9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

貨車駕駛行駛在國道一號內車道，並非車陣無法讓路。圖／取自LINE社群「社會事交通版」
貨車駕駛行駛在國道一號內車道，並非車陣無法讓路。圖／取自LINE社群「社會事交通版」

國道 救護車

延伸閱讀

尖峰時刻塞爆 國1高雄段貨櫃車翻覆回堵5公里

老翁走斑馬線遭撞骨折 他肇逃還辯急忙找懷孕陣痛乾姊

南韓水原市議會訪高雄 兩市議會女力參政湊巧皆38%

智慧型手機「車禍偵測」功能 救自撞昏迷機車騎士一命

相關新聞

影／扯！貨車霸道硬不讓 高雄救護車國道鳴笛逾2分鐘急救傷

國道一號高科岡山路段附近，某貨車行駛昨天行駛內側超車道時，竟不理會後方雄聯救護車執行救傷任務，當時鳴笛聲示警逾兩分鐘，貨...

尖峰時刻塞爆 國1高雄段貨櫃車翻覆回堵5公里

國道一號北向366.8公里處，高雄建國路段，今天上午發生貨櫃車翻覆事故，導致中外側車道遭占用，造成後方車流回堵約3公里左...

影／國3大甲段翻車 內側車道赫見人躺地？國道警給答案

今天上午7點多，國道三號北上165.7公里處發生事故，董姓駕駛疑因閃避掉落物品，轎車自撞翻覆，所幸董男意識清楚，送醫檢傷...

國1北上高雄段貨櫃車翻覆 回堵5公里

高速公路局說，今天上午7時49分，國道1號北向366.8K過高雄中正，發生貨櫃車貨櫃追撞，占用中外和外側車道，進行拖吊處...

屏東汽車百貨暗夜大火 火勢延燒逾5小時

屏東縣消防局今凌晨1點46分接獲民眾報案，屏東市大豐路真便宜汽車百貨發生火警，現場火勢一發不可收拾，暗夜大火直竄天際，周...

廣角鏡／小黃換車道 釀6車連環撞

陳姓計程車司機昨天開車行經台北市中山南路與濟南路口時，因切換快車道擦撞一輛BMW，BMW失控偏移至對向車道，引發六車連環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦