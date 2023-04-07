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影／扯！貨車霸道硬不讓 高雄救護車國道鳴笛逾2分鐘急救傷
國道一號高科岡山路段附近，某貨車行駛昨天行駛內側超車道時，竟不理會後方雄聯救護車執行救傷任務，當時鳴笛聲示警逾兩分鐘，貨車竟離譜不讓路，讓救護車駕駛氣得逕自將行車影片上傳網路；據國道警察表示，若情節屬實，該貨車駕駛將面臨最重9萬罰鍰，連駕駛執照也得吊銷。
國道內側車道屬超車道，4月6日有名貨車駕駛行駛在國一高科岡山路段時，雖後方救護車已鳴笛示警2分鐘以上，貨車駕駛卻硬是不讓路，離譜行徑遭後方救護車駕駛提報檢舉。
國道警察指出，依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定：「汽車駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。」
國道警察提醒，依該條例第45條第3項規定，前項情形致人死傷者，如擋道駕駛行為所引發的直接結果，包含車禍事故及延誤就醫等，將處汽車駕駛人最重9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。
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