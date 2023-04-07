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影／國3大甲段翻車 內側車道赫見人躺地？國道警給答案
今天上午7點多，國道三號北上165.7公里處發生事故，董姓駕駛疑因閃避掉落物品，轎車自撞翻覆，所幸董男意識清楚，送醫檢傷無礙。由於國道行車路況監視器影像，貎似內側車道有行人躺在路上後方車輛紛紛閃避，引發討論；國道警察解釋，該物品是棉被，並非有人躺在地上，路況已於上午8點恢復通行。
今天上午7點19分，國道3號北向165.7公里(大甲路段)，55歲董姓駕駛行在內側車道，疑似為閃避掉落物品棉被，造成車輛失控側翻在外側車道上，所幸駕駛未受困且無明顯外傷，送大甲光田醫院檢查。
由於國道行車路況監視器拍下，該事故內側車道疑似有一名行人躺在道路上，後方車輛紛紛走避，引發討論。
國道警察局第七大隊表示，該監視器畫面拍下的是掉落物品棉被，因其散落形狀遠看狀似人形，但並非民眾倒地，呼籲民眾不要以訛傳訛。
而整起事故一度占用中線、外側車道，並造成車流回堵約1公里，警方於8點完全排除，拖離事故車，全線恢復通車，詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清。
第七大隊呼籲，平時應建立良好行車觀念，使用正確駕駛姿勢，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。
行車前務必檢查貨物是否嚴密覆蓋或綑紮牢固，以免掉落後造成二次事故發生，並避免違規受罰，同時亦可能被收取散落物處理費用；裝載貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，否則可依道路交通管理處罰條例處3000至6000元罰鍰，另嚴重時將以公共危險罪究辦。
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