影／國3大甲段翻車 內側車道赫見人躺地？國道警給答案

今天上午7點多，國道三號北上165.7公里處發生事故，董姓駕駛疑因閃避掉落物品，轎車自撞翻覆，所幸董男意識清楚，送醫檢傷無礙。由於國道行車路況監視器影像，貎似內側車道有行人躺在路上後方車輛紛紛閃避，引發討論；國道警察解釋，該物品是棉被，並非有人躺在地上，路況已於上午8點恢復通行。

今天上午7點19分，國道3號北向165.7公里(大甲路段)，55歲董姓駕駛行在內側車道，疑似為閃避掉落物品棉被，造成車輛失控側翻在外側車道上，所幸駕駛未受困且無明顯外傷，送大甲光田醫院檢查。

由於國道行車路況監視器拍下，該事故內側車道疑似有一名行人躺在道路上，後方車輛紛紛走避，引發討論。

國道警察局第七大隊表示，該監視器畫面拍下的是掉落物品棉被，因其散落形狀遠看狀似人形，但並非民眾倒地，呼籲民眾不要以訛傳訛。

而整起事故一度占用中線、外側車道，並造成車流回堵約1公里，警方於8點完全排除，拖離事故車，全線恢復通車，詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清。

第七大隊呼籲，平時應建立良好行車觀念，使用正確駕駛姿勢，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。