影／槽車沿路漏豬糞 橫「屎」遍野 騎士慘跌屎堆裡

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭傳出「屎」災情，幾個鄉鎮市今晚臭味沖天，晚間9點多一輛槽車疑似載運豬糞，行經五結路三段時灑落大量豬屎，後方汽車輾壓輪胎帶著豬糞，一路臭到連羅東鎮、壯圍鄉及宜蘭市，幾位機車騎士滑倒，整個人跌在屎堆裡。臉書網路罵聲連連，警方與環保局正調閱監視器，追查禍首責任。

臉書網路社群一片哀號，網友問：「誰可以告訴我⋯為什麼羅東今天地上全是屎？」，「羅東那麼大，地上都是賽，到底那來的那麼多賽？超噁」「很多機車騎士在那邊摔車」，「四台機車撞一起，豬屎滑倒」，「剛騎車差點跌進屎裡」，有人回應「屎裡逃生！」

有人把一輛槽車灑落不明液體的影片貼上網，見這輛車於五結鄉五結路三段的英承會館附近，疑似沿路撒落豬糞，後方轎車慘被屎尿波及，網友留言「天啊！整車都是豬屎，這車到底要去哪裡？」「目前五結，191縣道，羅東，壯圍，頭城，宜蘭市紛紛有人回覆災情！」「壯圍濱海公路也是」，就連有人在宜蘭市的宜蘭大學附近機車店，也有聞到狗屎味道，網友說「一路屎回來，沖了幾噸水」。

網路罵聲連連，「剛經過直接吐了」，「4顆輪胎臭到不行，拖車起步噴出來的 還有機車被噴到」，「剛剛經過也中，洗了半小時，倒了一整罐洗車精還是超臭」，「我的車也中，連車內都超臭，小孩子都受不了，洗了半小時的車還是很臭」，「準備下班的我考慮走哪條路回家..」。

一名報案的網友說，他晚上9點多經台191往宜蘭方向，地面上有一大灘不明物，以為是積水，開過一陣惡臭撲鼻而來，停路邊一看，車底輪胎全是屎，臭到頻頻作嘔，開到自助洗車花了10次強力水柱，勉強洗到剩一點臭，他已經報案。

縣環保局表示，9時15分獲報前往前往，現場道路疑似糞便物汙染，會同交通警員確認為車輛載運掉落造成，正調閱監視設備釐清，現場已清洗，若查獲行為人，可以依違反道路交通管理處罰條例，處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，公共危險及過失傷害等罪移送偵辦，或依廢棄物清理法處以1200到6000元。

疑似槽車豬糞撒落一地，警方管制封閉道路，縣府派車清洗路面。記者戴永華／翻攝
疑似槽車豬糞撒落一地，警方管制封閉道路，縣府派車清洗路面。記者戴永華／翻攝
被拍下疑似漏出水肥豬糞的槽車，宜蘭縣政府環保局與警方正展開追查。圖／翻攝自宜蘭知識+
被拍下疑似漏出水肥豬糞的槽車，宜蘭縣政府環保局與警方正展開追查。圖／翻攝自宜蘭知識+
疑似槽車漏出豬糞，造成機車騎士滑倒，慘跌屎堆，警方管制封閉道路。記者戴永華／翻攝
疑似槽車漏出豬糞，造成機車騎士滑倒，慘跌屎堆，警方管制封閉道路。記者戴永華／翻攝
疑似槽車行駛途中漏出的豬糞，臭氣沖天，造成機車騎士滑倒慘跌屎堆，汽車輪胎及車身也被濺到豬屎，警方管制封閉道路。記者戴永華／翻攝
疑似槽車行駛途中漏出的豬糞，臭氣沖天，造成機車騎士滑倒慘跌屎堆，汽車輪胎及車身也被濺到豬屎，警方管制封閉道路。記者戴永華／翻攝

宜蘭大學

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