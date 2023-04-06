快訊

日本自衛隊偵察直升機事故失聯 中將師團長也在機上

下大單！馬克宏今會見習近平 陸買160架空巴

考試院6月1日調升公保年金給付 受惠族群曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁走斑馬線遭撞骨折 他肇逃還辯急忙找懷孕陣痛乾姊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

鄧姓男子開車在路口左轉時，擦撞走在斑馬線的老翁，下車扶老翁到人行道後，開車離開現場，被檢方依肇事逃逸、過失傷害罪嫌起訴。鄧男在警詢時說，當時會離開，是因為接到乾姊電話說懷孕陣痛，急著去看她。

基隆地檢署起訴指出，30多歲鄧男去年12月17日清晨5點多許，從田寮河祥龍橋要左轉信一路時，撞倒謝姓老翁。發生事故後，鄧男下車將老翁扶到路旁人行道，便自行開車離去。

老翁經路人打電話報案，由消防局派遣救護車將他送醫治療。醫師檢查發現他的左側股骨轉子間骨折，右側足踝雙踝骨折。

基市警二分局事後查出鄧男肇事逃逸，通知到案說明。潘男辯稱，因為接到乾姊打來竹電話，說她懷孕陣頭，急著去看他，所以扶老翁到人行道，且旁邊有人說已經打119救護車，才會離開現場。警方製作筆錄後，將全案函送基隆地檢署偵辦。

檢方指鄧男開車行經行人穿越道，未禮讓行人優先通行。肇事後又未採取必要救護，也未留下姓名、聯絡方式就離開，認定觸法並提起公訴。

鄧姓男子開車在路口涉嫌撞傷行人肇事逃逸，檢方偵查後，依肇事逃逸、過失傷害罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝
鄧姓男子開車在路口涉嫌撞傷行人肇事逃逸，檢方偵查後，依肇事逃逸、過失傷害罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝

人行道 基隆 骨折 肇逃

延伸閱讀

漫遊木都嘉義市 學者發現很少人行道 市府：正推動人本交道

68歲成龍公開場合下跪1分鐘　老翁真實身分曝光

性感美女懷孕後變大媽！鼻子大到認不出自己 專家道出原因

竹科3孩爸結紮一年後…老婆又懷第4胎 網喊「驗DNA」

相關新聞

影／奪命一瞬曝光！司機買便當忘拉手煞車 慘遭公車夾擊撞死

台中市李姓公車司機在今天上午11時許，將公車停在南屯區永春南路，要前往附近餐廳買便當，不料李忘拉手煞車，導致李在穿越公車...

他騎車掉飲料挨罰9千元怨「政府太扯」 網：搶得比較快

日前有民眾桃園萬壽路一段時，口袋中的寶特瓶不慎掉出被後方行車紀錄器拍下檢舉，結果遭到警方以所載貨物掉落(一般道路）之由開...

彰化路邊驚見女童屍體？ 警方一查全傻了

彰化縣警方今天接獲民眾通報在埔鹽鄉大崙路旁發現一具屍體，疑似女童命案，警方趕往確認，才發現原來是一具充氣娃娃，幸好警報解...

老翁走斑馬線遭撞骨折 他肇逃還辯急忙找懷孕陣痛乾姊

鄧姓男子開車在路口左轉時，擦撞走在斑馬線的老翁，下車扶老翁到人行道後，開車離開現場，被檢方依肇事逃逸、過失傷害罪嫌起訴。...

9旬翁駕車追撞前車 疑未保持安全車距釀禍

91歲劉姓老翁，今天下午駕車行經新北市淡水區淡金路三段308巷口前，疑未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈計程車。劉翁車內安...

保全指揮也沒用？「小鴨」右轉進水泥廠 下秒機車撞上人噴飛

駕駛Yaris轎車黃姓男子，今天上午行經高雄小港區中林路，欲右轉進入台泥廠上班，當時大門有保全指揮，沒想到，車子一轉彎，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦