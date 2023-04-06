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老翁走斑馬線遭撞骨折 他肇逃還辯急忙找懷孕陣痛乾姊
鄧姓男子開車在路口左轉時，擦撞走在斑馬線的老翁，下車扶老翁到人行道後，開車離開現場，被檢方依肇事逃逸、過失傷害罪嫌起訴。鄧男在警詢時說，當時會離開，是因為接到乾姊電話說懷孕陣痛，急著去看她。
基隆地檢署起訴指出，30多歲鄧男去年12月17日清晨5點多許，從田寮河祥龍橋要左轉信一路時，撞倒謝姓老翁。發生事故後，鄧男下車將老翁扶到路旁人行道，便自行開車離去。
老翁經路人打電話報案，由消防局派遣救護車將他送醫治療。醫師檢查發現他的左側股骨轉子間骨折，右側足踝雙踝骨折。
基市警二分局事後查出鄧男肇事逃逸，通知到案說明。潘男辯稱，因為接到乾姊打來竹電話，說她懷孕陣頭，急著去看他，所以扶老翁到人行道，且旁邊有人說已經打119救護車，才會離開現場。警方製作筆錄後，將全案函送基隆地檢署偵辦。
檢方指鄧男開車行經行人穿越道，未禮讓行人優先通行。肇事後又未採取必要救護，也未留下姓名、聯絡方式就離開，認定觸法並提起公訴。
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