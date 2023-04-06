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影／奪命一瞬曝光！司機買便當忘拉手煞車 慘遭公車夾擊撞死
台中市李姓公車司機在今天上午11時許，將公車停在南屯區永春南路，要前往附近餐廳買便當，不料李忘拉手煞車，導致李在穿越公車與車前貨車縫隙時，公車滑動將李夾在其中，其他人發現後，協力將李救出，但李送醫後仍宣告不治。
經查，李姓公車司機（48歲）在今天上午11時許，將公車臨停在永春南路的路邊斜坡處，公車前方有胡姓男子（49歲）停放的大貨車，李車與胡車車距約有一人可通行空間，李將車停好後，欲下車到對面餐廳購買便當，未料穿越公車與貨車縫隙時，公車疑因未拉手煞車，導致車輛滑動，李來不及逃出，被公車撞上後，夾在公車與貨車縫隙之間。
胡男發現後，立即從對向道路趕來將大貨車往前開，由胡男女兒與路人將李男拉到路旁急救，接著通報救護車送醫。
全案由第四警分局春社所到場處理，李男在場時意識仍算清楚，但送醫急救後，因傷重難治，在今天下午1時許宣告急救無效死亡，全案明天將由檢察官相驗，釐清死因，因案發現場為紅線，不排除朝過失致死罪方向偵辦。
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