影／奪命一瞬曝光！司機買便當忘拉手煞車 慘遭公車夾擊撞死

台中市李姓公車司機在今天上午11時許，將公車停在南屯區永春南路，要前往附近餐廳買便當，不料李忘拉手煞車，導致李在穿越公車與車前貨車縫隙時，公車滑動將李夾在其中，其他人發現後，協力將李救出，但李送醫後仍宣告不治。

經查，李姓公車司機（48歲）在今天上午11時許，將公車臨停在永春南路的路邊斜坡處，公車前方有胡姓男子（49歲）停放的大貨車，李車與胡車車距約有一人可通行空間，李將車停好後，欲下車到對面餐廳購買便當，未料穿越公車與貨車縫隙時，公車疑因未拉手煞車，導致車輛滑動，李來不及逃出，被公車撞上後，夾在公車與貨車縫隙之間。

胡男發現後，立即從對向道路趕來將大貨車往前開，由胡男女兒與路人將李男拉到路旁急救，接著通報救護車送醫。