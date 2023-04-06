9旬翁駕車追撞前車 疑未保持安全車距釀禍

91歲劉姓老翁，今天下午駕車行經新北市淡水區淡金路三段308巷口前，疑未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈計程車。劉翁車內安全氣囊爆開炸傷下巴，運將幸運沒有受傷，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

經調查，劉姓老翁（91歲）今天下午近1時許，獨自開車沿著新北市淡水區淡金路三段直行，途中行經淡金路三段308巷口，疑未注意車前車況，往前追撞葉男（54歲）所駕駛的計程車，撞擊瞬間劉翁車內安全氣囊爆開炸傷下巴，旋即他人車往外側車道偏行，佔據部分車道。