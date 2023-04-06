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9旬翁駕車追撞前車 疑未保持安全車距釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

91歲劉姓老翁，今天下午駕車行經新北市淡水區淡金路三段308巷口前，疑未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈計程車。劉翁車內安全氣囊爆開炸傷下巴，運將幸運沒有受傷，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

經調查，劉姓老翁（91歲）今天下午近1時許，獨自開車沿著新北市淡水區淡金路三段直行，途中行經淡金路三段308巷口，疑未注意車前車況，往前追撞葉男（54歲）所駕駛的計程車，撞擊瞬間劉翁車內安全氣囊爆開炸傷下巴，旋即他人車往外側車道偏行，佔據部分車道。

葉男則人車往左撞上中間水泥分隔護欄止停，葉男車後方保險桿損毀掉落，所幸人沒有受傷。車禍現場後方車流一度嚴重回堵，警方到場27分鐘後排除恢復通行。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

今天下午，新北市淡水區淡金路三段308巷口前車禍，車流一度回堵，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市淡水區淡金路三段308巷口前車禍，車流一度回堵，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市淡水區淡金路三段308巷口前車禍，車流一度回堵，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市淡水區淡金路三段308巷口前車禍，車流一度回堵，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

淡水 計程車

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