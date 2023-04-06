保全指揮也沒用？「小鴨」右轉進水泥廠 下秒機車撞上人噴飛

駕駛Yaris轎車黃姓男子，今天上午行經高雄小港區中林路，欲右轉進入台泥廠上班，當時大門有保全指揮，沒想到，車子一轉彎，下一秒就被直行的機車女騎士撞上，騎士噴飛受傷，小鴨「鴨翅」不僅折損，機車車尾還掛在「鴨背」上，慘狀令人嘖嘖稱奇。

警方指出，該起車禍發生在今天上午7時15分許，當時駕駛Yaris轎車的46歲黃姓男子，沿中林路外快車道行駛，欲右轉進入台泥廠區，大門口站著保全指揮交通，黃男見保全揮手示意可右轉進廠，隨即依照指示右轉。

沒想到，黃的轎車一右轉，當場被直行的機車女騎士23歲的顏姓女子撞上，顏噴飛在地，造成手腳擦挫傷，黃男毫髮未傷，但轎車右側車身凹陷，顏女機車車尾還整個騎在右後車門處。