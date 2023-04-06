保全指揮也沒用？「小鴨」右轉進水泥廠 下秒機車撞上人噴飛
駕駛Yaris轎車黃姓男子，今天上午行經高雄小港區中林路，欲右轉進入台泥廠上班，當時大門有保全指揮，沒想到，車子一轉彎，下一秒就被直行的機車女騎士撞上，騎士噴飛受傷，小鴨「鴨翅」不僅折損，機車車尾還掛在「鴨背」上，慘狀令人嘖嘖稱奇。
警方指出，該起車禍發生在今天上午7時15分許，當時駕駛Yaris轎車的46歲黃姓男子，沿中林路外快車道行駛，欲右轉進入台泥廠區，大門口站著保全指揮交通，黃男見保全揮手示意可右轉進廠，隨即依照指示右轉。
沒想到，黃的轎車一右轉，當場被直行的機車女騎士23歲的顏姓女子撞上，顏噴飛在地，造成手腳擦挫傷，黃男毫髮未傷，但轎車右側車身凹陷，顏女機車車尾還整個騎在右後車門處。
警消獲報趕抵，救護員將受傷的顏女送醫，所幸傷勢不嚴重；警方對雙方酒測，均無酒駕行為，詳細車禍肇責由警方釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言