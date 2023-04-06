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智慧型手機「車禍偵測」功能 救自撞昏迷機車騎士一命

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市鄭姓男子昨天騎機車不慎自撞分隔島，連人帶車倒在路邊，因昏迷無法自救，其蘋果智慧型手機啟動「車禍偵測」功能，依手機設定在20秒後撥打119電話求救，新北市消防局依座標定位，派遣救護車到場，將撞倒昏迷機車騎士送醫救回一命。

新北市一名擔任公車司機的鄭姓男子（53歲）昨天清晨5時10分騎機車出門準備上班，由中和區和城路往中和區中正路，向新店區方向行駛時，疑似天色昏暗加上行經道路轉彎處，不慎撞到路邊分隔島，當場連人帶車摔倒在大馬路路邊。

鄭男疑似事出突然當場昏迷無法自救，其蘋果智慧型手機啟動「車禍偵測」功能，依手機設定撥打119電話求救，「此iPhone的擁有者發生嚴重車禍，無法對電話做出回應，接著念出發生地點的經緯度。」

新北市消防局接獲這通iPhone手機的語音報案，依所提供的座標定位，派遣救護車迅速到場，將撞倒昏迷機車騎士鄭男送往距離不到300公尺的雙和醫院急診室，順利救回一命。

但鄭男疑因撞擊頭部造成腦部受傷，肋骨斷裂，目前昏迷指數6，仍在雙和醫院加護病房住院治療中。中和警方接獲新北市消防局通報，經派員到醫院抽血檢驗，鄭男血液未檢出有酒精反應。

據了解，iPhone有「車禍偵測」功能，一旦偵測到手機持有者發生嚴重車禍，手機螢幕會顯示提示並自動在20秒後撥打緊急電話，除非手機持有者將它取消，若手機有者沒有做出反應，iPhone會向緊急服務中心播放一段語音訊息，通知對方你已發生嚴重車禍，並提供經緯度座標以及大約搜索半徑，方便救護或搜救人員依座標前往救援。

新北市鄭姓男子昨天騎機車不慎自撞分隔島，連人帶車倒在路邊，因昏迷無法自救，其蘋果智慧型手機啟動「車禍偵測」功能，依手機設定撥打119電話求救，新北市消防局依座標定位，派遣救護車到場，將撞倒昏迷機車騎士送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市鄭姓男子昨天騎機車不慎自撞分隔島，連人帶車倒在路邊，因昏迷無法自救，其蘋果智慧型手機啟動「車禍偵測」功能，依手機設定撥打119電話求救，新北市消防局依座標定位，派遣救護車到場，將撞倒昏迷機車騎士送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市鄭姓男子昨天騎機車不慎自撞分隔島，連人帶車倒在路邊，因昏迷無法自救，其蘋果智慧型手機啟動「車禍偵測」功能，依手機設定撥打119電話求救，新北市消防局依座標定位，派遣救護車到場，將撞倒昏迷機車騎士送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市鄭姓男子昨天騎機車不慎自撞分隔島，連人帶車倒在路邊，因昏迷無法自救，其蘋果智慧型手機啟動「車禍偵測」功能，依手機設定撥打119電話求救，新北市消防局依座標定位，派遣救護車到場，將撞倒昏迷機車騎士送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市鄭姓男子昨天騎機車不慎自撞分隔島，連人帶車倒在路邊，因昏迷無法自救，其蘋果智慧型手機啟動「車禍偵測」功能，依手機設定撥打119電話求救，新北市消防局依座標定位，派遣救護車到場，將撞倒昏迷機車騎士送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市鄭姓男子昨天騎機車不慎自撞分隔島，連人帶車倒在路邊，因昏迷無法自救，其蘋果智慧型手機啟動「車禍偵測」功能，依手機設定撥打119電話求救，新北市消防局依座標定位，派遣救護車到場，將撞倒昏迷機車騎士送醫救回一命。記者王長鼎／翻攝

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