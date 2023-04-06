影／阿里山森林小火車險撞落石 遊客緊急揮手攔停

阿里山森林鐵路4月2日驚傳落石，列車剛從樟腦寮車站不久後，就見一塊巨石不偏不倚躺在鐵軌中央，沿途民眾不斷揮手提醒列車停下，15分鐘後道班人員到達現場，起初有2人拿起鐵橇試圖將落石移開，但因落石重量太重、紋絲不動，直到4人合力才將落石移開。

阿里山林業鐵路管理處表示，當天早上10點25分「嘉義-十字路」阿里山森林鐵路有落石，由樟腦寮道班至場排除，10時44分移除落石完成，10時46分列車開行，影響2列次「嘉義-十字路」阿里山號列車，分別誤點約32分鐘及23分鐘，影響旅客計約267人，未造成人員傷亡。