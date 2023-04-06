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通緝犯缺錢當車手 一天內在同一台ATM提款9次

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

楊姓男藥事法通緝犯被詐騙集團吸收當車手，同一天內涉嫌在台南市北區超商自動櫃員機提款9次，引起警方注意，楊昨天晚上7點多走在和緯路上被員警發現查獲，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌法辦，藥事法通緝部分解送屏東地檢署歸案。

台南市北區某超商自動櫃員機，3月27日一日內連續遭車手提款9次，引起市警五分局高度關注，警員大量調閱案發地周邊監視影像，經多日比對資料，鎖定車手特徵，巡邏警力加強查察。

和緯所所長王瑞勳率警員吳鎮宇昨晚7點多發現楊姓男子（23歲）在和緯路段逆向行走，經仔細比對發現和分局通報的車手特徵相符合，身上隨身攜帶7萬餘元現金，經追查楊嫌即為日前連續提領9次車手。楊並因涉及藥事法案件，3月30日遭屏東地檢署通緝。

警方查出，詐騙集團在3月27日假冒「購物網站的客服人員」打電話向新北市一名范姓女子表示買賣訂單有誤，要求匯款5萬餘元到人頭帳戶；同日也向高雄市一名余姓女子表示，所登記的會員資料出現異常，要解除錯誤，須操作自動櫃員機取消設定，騙取2萬餘元，其他相關被害人擴大釐清中。據了解，楊每次提款報酬約1500元。

分局長陳宇桓呼籲，詐騙集團會假冒客服人員以「訂單金額錯誤」或「設定成分期付款」等理由，要求被害人至操作自動櫃員機解除相關設定，實際上卻是把存款轉帳匯款到人頭帳戶。提醒民眾，接到相關電話可直接掛斷，親自撥打公司官網電話查證，或撥165反詐騙專線諮詢，慎防受騙。

楊姓男藥事法通緝犯（左）被詐騙集團吸收當車手，涉嫌一天內在台南市北區超商提款9次被警方法辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌法辦，藥事法通緝部分解送地檢署歸案。記者黃宣翰／翻攝
楊姓男藥事法通緝犯（左）被詐騙集團吸收當車手，涉嫌一天內在台南市北區超商提款9次被警方法辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌法辦，藥事法通緝部分解送地檢署歸案。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 車手 通緝

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