調查局與遠東商銀 簽署國家資通安全聯防備忘錄

調查局台北市調查處今與遠東國際商業銀行簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」，未來將建立即時通報、迅速處置的資安聯防機制，有效強化金融資安防護措施，在犯罪防制和資安聯防兩方面，達到早期預警、緊急應變及持續維運等成效。

今天典禮由北市處處長吳富梅與遠東銀行總經理周添財共同簽署，副處長范開明、政經站主任陳志成、遠東銀副總劉龍光、遠東銀資安處處長邱烈光等人均到場觀禮。

吳富梅表示，金融機構向來是駭客組織鎖定攻擊的目標，透過社交工程郵件攻擊、假冒金融機構寄送釣魚簡訊，或架設釣魚網站蒐集民眾個資與金融帳戶資訊等事件層出不窮，台北市處與遠東銀行簽署備忘錄後，可即時交流資安威脅情資與駭客滲透攻擊手法，強化公、私部門科技犯罪防禦能量。