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通緝犯飛車躲警 撞上幼稚園校車三名師生受傷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名王姓男子因槍砲案件被通緝，今天上午6時在觀音區台61線附近遇警方攔查，竟加速逃逸，過程中還擦撞一輛載有孩童的幼稚園校車，造成校車上3名師生受傷，最後是自撞橋墩，車毀無法繼續行駛才落網。

大園警方指出，草漯派出所員警於今天上午7時巡邏行經觀音區台61線與忠孝路口時，看見前方一輛轎車車牌十分眼熟，查詢車籍資料後，確認車主王男（58歲）因涉及槍砲案件，今年3月底被桃園地檢署通緝，於是上前攔查，未料王男見警車靠近，心虛加速開車逃逸。

雙方在路上追逐7公里，王男轎車最後在建國路與幼稚園校車擦撞，隨後失控撞上橋墩。他原想棄車逃逸，員警隨後而至，立馬將他逮捕上靠。

警方表示，遭撞的幼稚園校車左側車門凹陷，乘客座有1名老師及2名學童手腳輕微擦傷，經治療後並無大礙。而王男除了解送歸案，其為了躲員警查緝，在街頭飛車橫行，另依公共危險罪偵辦。

王姓男子因案被通緝，今天上午遇警攔查竟飛車逃逸，結果途中撞上載著幼童的幼稚園校車，所幸孩童輕傷無大礙。記者陳俊智/翻攝
王姓男子因案被通緝，今天上午遇警攔查竟飛車逃逸，結果途中撞上載著幼童的幼稚園校車，所幸孩童輕傷無大礙。記者陳俊智/翻攝

校車 幼稚園 通緝

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