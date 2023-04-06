通緝犯飛車躲警 撞上幼稚園校車三名師生受傷

桃園一名王姓男子因槍砲案件被通緝，今天上午6時在觀音區台61線附近遇警方攔查，竟加速逃逸，過程中還擦撞一輛載有孩童的幼稚園校車，造成校車上3名師生受傷，最後是自撞橋墩，車毀無法繼續行駛才落網。

大園警方指出，草漯派出所員警於今天上午7時巡邏行經觀音區台61線與忠孝路口時，看見前方一輛轎車車牌十分眼熟，查詢車籍資料後，確認車主王男（58歲）因涉及槍砲案件，今年3月底被桃園地檢署通緝，於是上前攔查，未料王男見警車靠近，心虛加速開車逃逸。

雙方在路上追逐7公里，王男轎車最後在建國路與幼稚園校車擦撞，隨後失控撞上橋墩。他原想棄車逃逸，員警隨後而至，立馬將他逮捕上靠。