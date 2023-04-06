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男子開車自撞火燒車2名勇警救人 當事人赴警局致謝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門在今年2月10日晚間22時發生一起火燒車的車禍事故，一名楊姓男子駕駛賓士車行經小徑路段，因不明原因自撞圓環分隔島，隨後車子還冒煙起火，險象環生，好在到場處理的2名英勇員警，奮不顧身將楊姓男子從駕駛座救出來。這名楊姓男子今日在議員石永城陪同下，親自到分局向2名員警當面表達謝意，也肯定警方英勇無懼的工作精神。

民眾楊先生表示，當時發生交通事故受困於車內，幸經金湖分局2位員警警備隊副隊長吳英明及警員楊竣祺，及時趕到並將他拉出緊急送醫，把傷害降到最低，所以他痊癒之後立即到分局拜訪，當面感謝員警在千鈞一髮即刻救援表現，楊先生說，簡直是恩同再造，真的感激不盡。

金湖分局表示，吳、楊2位同仁處理本次交通事故，冷靜沉著並涉險搶救民眾性命，足為表率，已立即報請警察局給予行政獎勵及頒發警察小公仔以茲獎勵。警方也再次呼籲，馬路如虎口，謹遵交通規則，才能保障自己及其他用路人，安全才是回家唯一的路。

2名員警也表示，當時他們接獲通報有自小客車自撞小徑圓環，趕抵現場時發現車子引擎在冒煙，車上駕駛已經昏迷，且卡在駕駛座，當下來不及多想，很怕火燒車，會讓民眾受創更深，只能趕緊向前將人救出，當中由於駕駛的體格壯碩，兩人要將人拉出來，一度拉不出來，好在隨後有2名消防員加入救人的行列，總算將人順利救出來。

開車不慎自撞圓環，引起火燒車一度受困車內的楊姓民眾(右三)，今日在縣議員石永城(右二)陪同下到金湖分局向救援的勇警致謝。圖／讀者提供
開車不慎自撞圓環，引起火燒車一度受困車內的楊姓民眾(右三)，今日在縣議員石永城(右二)陪同下到金湖分局向救援的勇警致謝。圖／讀者提供
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，車子起火，險象環生，好在2名勇警協助將人救出。圖／讀者提供
金門賓士男酒駕自撞小徑圓環分隔島，車子起火，險象環生，好在2名勇警協助將人救出。圖／讀者提供

火燒車 警察

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