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連假溪頭「台灣好行」疑剎車失靈 迎面擊落對向2車畫面曝光
一輛彰化客運的台灣好行巴士，4月3日下午從溪頭往鹿谷市區方向行駛，在南投縣道151線12公里轉彎處疑似煞車失靈，直接衝到對向車道，更迎面撞上2輛汽車，造成2車2人受傷，由於沒有人員受困，消防局直接派2輛救護車送往竹山秀傳醫院，幸好沒有大礙。
第二輛白色車子的駕駛莊先生，今天出面事後回憶表示，清明連假返鄉當天，原本要回老家溪頭祭祖，那時候只有車上自己一人，「上山原本開的好好的，莫名被台灣好行當墊背擊落，遇上這種事，人生好像跑馬燈，好險沒有提前去見祖先」，他到現在還在怕，真的超有陰影，他更提供行車記錄器還原當時狀況，驚險的撞擊瞬間，讓人嚇出一身冷汗，連公車上的人，都感謝救了他們不然一定翻車的。
警方指出，這班溪頭下行的台灣好行巴士裡面，車內包含司機一共是40人，事故發生後，白色小客車駕駛1 人輕傷送醫，另一輛黑色小客車有4人，其中一人送醫，車禍原因仍待進一步調查中，不排除是下坡煞車疑似失靈。
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