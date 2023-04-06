快訊

郭台銘宣布參選總統 高雄曾挺郭的白派大將表態了

北捷萬大線傳工安意外 男工人遭壓傷無呼吸心跳

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假溪頭「台灣好行」疑剎車失靈 迎面擊落對向2車畫面曝光

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

一輛彰化客運的台灣好行巴士，4月3日下午從溪頭往鹿谷市區方向行駛，在南投縣道151線12公里轉彎處疑似煞車失靈，直接衝到對向車道，更迎面撞上2輛汽車，造成2車2人受傷，由於沒有人員受困，消防局直接派2輛救護車送往竹山秀傳醫院，幸好沒有大礙。

第二輛白色車子的駕駛莊先生，今天出面事後回憶表示，清明連假返鄉當天，原本要回老家溪頭祭祖，那時候只有車上自己一人，「上山原本開的好好的，莫名被台灣好行當墊背擊落，遇上這種事，人生好像跑馬燈，好險沒有提前去見祖先」，他到現在還在怕，真的超有陰影，他更提供行車記錄器還原當時狀況，驚險的撞擊瞬間，讓人嚇出一身冷汗，連公車上的人，都感謝救了他們不然一定翻車的。

警方指出，這班溪頭下行的台灣好行巴士裡面，車內包含司機一共是40人，事故發生後，白色小客車駕駛1 人輕傷送醫，另一輛黑色小客車有4人，其中一人送醫，車禍原因仍待進一步調查中，不排除是下坡煞車疑似失靈。

一輛彰化客運的台灣好行巴士，4月3日下午從溪頭往鹿谷市區方向行駛，疑似煞車失靈，直接迎面撞上2輛汽車。圖／攝自莊姓駕駛臉書
一輛彰化客運的台灣好行巴士，4月3日下午從溪頭往鹿谷市區方向行駛，疑似煞車失靈，直接迎面撞上2輛汽車。圖／攝自莊姓駕駛臉書
一輛彰化客運的台灣好行巴士，4月3日下午從溪頭往鹿谷市區方向行駛，疑似煞車失靈，直接迎面撞上2輛汽車。圖／攝自莊姓駕駛臉書
一輛彰化客運的台灣好行巴士，4月3日下午從溪頭往鹿谷市區方向行駛，疑似煞車失靈，直接迎面撞上2輛汽車。圖／攝自莊姓駕駛臉書
一輛彰化客運的台灣好行巴士，4月3日下午從溪頭往鹿谷市區方向行駛，疑似煞車失靈，直接迎面撞上2輛汽車。圖／攝自莊姓駕駛臉書
一輛彰化客運的台灣好行巴士，4月3日下午從溪頭往鹿谷市區方向行駛，疑似煞車失靈，直接迎面撞上2輛汽車。圖／攝自莊姓駕駛臉書

溪頭 台灣好行 巴士 車禍

延伸閱讀

南投山域清明連假接連8起山難事故 空勤小編嘆：哪次不發爐

清明連假過後上班氣氛大不同 苑裡鎮公所5主管異動

清明連假花蓮人山人海 前三名人氣景點出爐

台灣人違規成性？清明連假 高鐵台中站開出525張罰單！

相關新聞

北捷萬大線傳工安意外 男工人遭壓傷無呼吸心跳

邱姓男工人今天下午執行捷運萬大線第二工程地下隧道，疑似在執行重機具拆卸工程，不慎遭碰撞、壓傷，邱男當場沒了呼吸心跳。消防...

房被賣…老夫妻流浪住超商逾1個月 親生兒子出面說話了

一對老夫妻在台中市豐原區一家超商「住」一個多月，阿嬤說房子被兒子賣掉，他們無家可歸，這對夫妻的兒子今天接受本報記者訪問時...

影／喝醉朝計程車灑尿、勒死勸阻司機 他卻稱斷片都不記得了

新北市汐止火車站前廣場今天驚傳命案，計程車司機林男出言勸阻酒醉後朝計程車灑尿的陳男，雙方發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌...

連假溪頭「台灣好行」疑剎車失靈 迎面擊落對向2車畫面曝光

一輛彰化客運的台灣好行巴士，4月3日下午從溪頭往鹿谷市區方向行駛，在南投縣道151線12公里轉彎處疑似煞車失靈，直接衝到...

台南永康工廠全面燃燒 出動近20輛消防車趕往滅火

台南市永康區中山北路264巷燈具工廠下午四點左右起火警，因為最早到達的永康分隊回報廠房已全面燃燒，台南市消防局陸續出動四...

影／不遺餘力！土城警改編歌曲 用旋律歌詞深植防詐觀念

詐騙猖獗，警方雖力堵防詐，但仍有民眾陷入各種態樣的詐騙陷阱，新北市土城警方別出心裁，在清明連假期間透過改編歌曲，讓民眾透...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦