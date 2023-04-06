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南投山域清明連假接連8起山難事故 空勤小編嘆：哪次不發爐

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

清明連假事故多！南投消防局統計4月1至5日清明連假期間，除先前提供的5件外，由於連假最後一天到晚間再添3件山難救援，總計受理8件山域事故案件，出動台中、花蓮兩地空勤總隊直升機9架次前往救援，救出4名傷者，餘留4名山友仍待救中。

由於任務多到連空勤總隊臉書小編都感嘆：「哪次連假最後一天不發爐啦....，小編其實也不確定有沒有任務沒KEY到的，任務多到駐地和機號還是省略不打了。」南投消防局指揮科指出，今年清明連假共計出動地面搜救人員54人（消防28名、林務局9名、義消13名、中搜4人），救援人員累到疲於奔命。

南投消防局表示，4月2日仁愛鄉干卓萬群峰1名登山客失聯，目前持續搜救中；4月4日再發生干卓萬群峰三叉營地1名登山客高山症發作後，同日下午信義鄉神阿古道2.5公里處1名登山客右腳不慎扭傷；到連假最後一天的4月5日，從清晨在仁愛鄉能高安東軍第一獵寮附近1名登山客因躲避蜂群而摔傷、目前尾椎受傷，無法行走後；早上10時信義鄉天南可蘭山往可樂可樂安山救回1名登山客高山症發作，下午兩點信義鄉南三段1名協作人員，離奇在本鄉山因樹木遭雷擊而噴飛，樹枝砸傷協作人員右側髖骨無法行走。

而4月5日當天晚間7時17分能高安東軍第二獵寮1名登山客摔傷，失去意識，目前安置在溪邊待援，共計出動地面搜救人員6人外，晚間20時44分再接獲信義鄉南三段無雙山靠近亞力士營地，1名登山客摔傷腳部疑似骨折，由執行本鄉山案地面搜救人員4人併案執行救援，目前傷者及同行友人無法聯繫，地面搜救人員持續救援中。

南投消防局統計4月1至5日清明連假期間，總計5天受理8件山域事故案件。圖／南投消防局提供
南投消防局統計4月1至5日清明連假期間，總計5天受理8件山域事故案件。圖／南投消防局提供
南投消防局統計4月1至5日清明連假期間，總計5天受理8件山域事故案件。圖／南投消防局提供
南投消防局統計4月1至5日清明連假期間，總計5天受理8件山域事故案件。圖／南投消防局提供

連假 南投 空勤總隊

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