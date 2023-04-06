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新竹市交通事故處理智慧化 不怕員警字跡潦草看攏無
新竹市警察局過去處理交通事故，現場員警可能因為字跡潦草，衍生事故當事人困擾，市警局交通隊近期研究推動「交通事故處理程序智慧化」，今天正式上路。市警局今天指出，交通事故將可直接在現場開案、上傳當事人資料、列印事故聯單等，除了能縮短當事人現場等待時間外，更能夠提升事故處理品質。
新竹市警察局指出，隨著新竹市外來從業人口移入及機動車輛逐年增加，加上道路客觀條件的限制，近年交通事故也隨之增多；新竹市警察局除了透過交通宣導、執法，呼籲用路人注意安全外，局長張素菱也責請交通隊推動交通事故處理程序智慧化。
新竹市目前交通事故由交通隊交安組員警專責處理，由同仁於事故現場，以手寫方式填寫談話紀錄表，記載肇事情形後，開立事故聯單給當事人。後續返回警局時再將當事人與事故現場相關資料，登打上傳至內政部警政署E化系統，處理較為耗時。
市警局說明，交通事故處理程序智慧化後，能在現場直接開案、上傳當事人資料、列印事故聯單等，除能縮短當事人現場等待時間外，更能夠提升處理品質。未來將持續朝向「簡化、優化交通事故處理程序」的目標邁進。
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