快訊

已是今年第二起！台中受刑人「逾假未歸」逃獄 正面照曝光

房被賣…老夫妻流浪住超商逾1個月 親生兒子出面說話了

回憶掰了！Xuite隨意窩「宣布這天關站」原因曝 備份教學看這裡

認錯人…同行酒客互相起口角 桃園女警一馬當先大喊制止

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢世紀廣場KTV1樓，約20人的同行酒客聚集並大聲咆哮互相拉扯，警方到場後強力制止，不過在場酒客不聽勸，部分人員持續向警方挑釁，警方將持續鬧事7名18至22歲男性帶返中壢派出所保護管束，所幸雙方無人受傷或提告。

本月4日凌晨3時35分許，一群酒客於KTV1樓鬧事，據了解，這群約20人的酒客源先在大樓7樓的PUB喝酒，於樓上時與其餘客人疑發生衝突，因此一群人才想下樓找對方理論，怎知對方客人早已離去，這群友人便起內鬨發生口角。

警方獲報到場後，強力制止雙方在起口角及拉扯，不過卻持續互相叫囂，並對警方挑釁，且撥打電話通知其他友人前來聚眾鬧事。

其中1名勇猛的女警，面對一群醉漢毫不畏懼，反而走到他們面前狂喊退後、退後，警方也通知快打部隊前來支援，共約10名警力在場，約莫30分鐘內將現場人員驅離，不過仍有7名酒客持續鬧事不聽勸，警方依警察職權行使法第19條第3項「暴行或鬥毆，非管束不能預防其傷害」，將在場相互拉扯的18歲朱男及19歲呂、胡、黃男及21歲陳男及22歲張、許男共7人帶回派出所。

警方說，這7人帶返後通知親友將其帶回，避免衍生不必要的鬥毆，同行友人也無人受傷或提告。中壢警方表示，嚴正防治街頭暴力，即便女警也無畏懼，呼籲民眾應適量飲酒，勿過量而喪失理性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園中壢世紀廣場KTV1樓，約20人的同行酒客聚集並大聲咆哮互相拉扯。圖／翻攝自黑色豪門企業
桃園中壢世紀廣場KTV1樓，約20人的同行酒客聚集並大聲咆哮互相拉扯。圖／翻攝自黑色豪門企業
桃園中壢世紀廣場KTV1樓，約20人的同行酒客聚集並大聲咆哮互相拉扯，勇女警大聲制止。圖／翻攝自黑色豪門企業
桃園中壢世紀廣場KTV1樓，約20人的同行酒客聚集並大聲咆哮互相拉扯，勇女警大聲制止。圖／翻攝自黑色豪門企業

鬥毆 KTV

延伸閱讀

上任百日滿意度達7成 張善政：擔任桃園市長感到光榮

影／醉漢汐止站前廣場解褲便溺 小黃運將跟他起口角慘遭鎖喉勒死

買氣回籠？ 桃園、台南3月買賣移轉大增5成

甜美女警王上菲遭騙血汗錢 氣到出手兇狠打傷真警察

相關新聞

房被賣…老夫妻流浪住超商逾1個月 親生兒子出面說話了

一對老夫妻在台中市豐原區一家超商「住」一個多月，阿嬤說房子被兒子賣掉，他們無家可歸，這對夫妻的兒子今天接受本報記者訪問時...

影／喝醉朝計程車灑尿、勒死勸阻司機 他卻稱斷片都不記得了

新北市汐止火車站前廣場今天驚傳命案，計程車司機林男出言勸阻酒醉後朝計程車灑尿的陳男，雙方發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌...

認錯人…同行酒客互相起口角 桃園女警一馬當先大喊制止

桃園中壢世紀廣場KTV1樓，約20人的同行酒客聚集並大聲咆哮互相拉扯，警方到場後強力制止，不過在場酒客不聽勸，部分人員持...

小二男童PO照尋熱心紅斑馬叔叔 兒童節得償所願再度合影

國道警察二隊後龍分隊警員宋煥宇，5年前執行巡邏勤務時，為民服務，協助一家三口排除車輛拋錨窘境，當時同行小男童對於紅斑馬警...

假冒遠通電收釣魚盜刷3百萬 他開車載假基地台廣發簡訊

詐騙集團假冒遠通電收公司廣發手機簡訊，以繳交國道通行費失敗，誘使在釣魚網頁輸入信用卡資料後綁定行動支付盜刷，向30餘人騙...

防範墓地火警 新北消防局今年成功下降29%

清明掃墓期間最怕野火燎原，新北市消防局為降低墓地火警，今年特地整合區公所提早完成墓地除草並於現場提供紙錢集中焚化、供水服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦