認錯人…同行酒客互相起口角 桃園女警一馬當先大喊制止

桃園中壢世紀廣場KTV1樓，約20人的同行酒客聚集並大聲咆哮互相拉扯，警方到場後強力制止，不過在場酒客不聽勸，部分人員持續向警方挑釁，警方將持續鬧事7名18至22歲男性帶返中壢派出所保護管束，所幸雙方無人受傷或提告。

本月4日凌晨3時35分許，一群酒客於KTV1樓鬧事，據了解，這群約20人的酒客源先在大樓7樓的PUB喝酒，於樓上時與其餘客人疑發生衝突，因此一群人才想下樓找對方理論，怎知對方客人早已離去，這群友人便起內鬨發生口角。

警方獲報到場後，強力制止雙方在起口角及拉扯，不過卻持續互相叫囂，並對警方挑釁，且撥打電話通知其他友人前來聚眾鬧事。

其中1名勇猛的女警，面對一群醉漢毫不畏懼，反而走到他們面前狂喊退後、退後，警方也通知快打部隊前來支援，共約10名警力在場，約莫30分鐘內將現場人員驅離，不過仍有7名酒客持續鬧事不聽勸，警方依警察職權行使法第19條第3項「暴行或鬥毆，非管束不能預防其傷害」，將在場相互拉扯的18歲朱男及19歲呂、胡、黃男及21歲陳男及22歲張、許男共7人帶回派出所。

警方說，這7人帶返後通知親友將其帶回，避免衍生不必要的鬥毆，同行友人也無人受傷或提告。中壢警方表示，嚴正防治街頭暴力，即便女警也無畏懼，呼籲民眾應適量飲酒，勿過量而喪失理性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康