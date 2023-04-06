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小二男童PO照尋熱心紅斑馬叔叔 兒童節得償所願再度合影

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道警察二隊後龍分隊警員宋煥宇，5年前執行巡邏勤務時，為民服務，協助一家三口排除車輛拋錨窘境，當時同行小男童對於紅斑馬警車感到好奇，還與宋合影，日前男童家人透過臉書「國道大小事」貼出當時照片，請網友協尋這位熱心的紅斑馬叔叔，4月4日兒童節當天，男童如願見到這位斑馬叔叔，兩人再續前緣合影留念。

國道警察二隊指出，後龍分隊警員宋煥宇，5年前執行巡邏勤務時，發現用路人張姓男子在國道3號北向123.1公里處，因車輛水箱溫度過熱故障停於外側路肩，他見狀主動下車瞭解並協助將車輛移置到分隊，趁著車輛檢查時，請一家三口至辦公室內休息，同行小男童對於警車與警察叔叔非常好奇，便由媽媽幫他拍照合影，直到車輛排除故障後離開，一家人繼續開車北返。

日前男童再度想起此事，便要求父親於經過該分隊時，帶他來找合影的警察叔叔，因張男不知道當時的員警（宋煥宇）是否還在該分隊服務，也不知其姓名，因此在臉書「國道大小事」貼出當時合影照片，詢問是否有人認識當時這位警員。

經網友在臉書留言確認宋煥宇還在後龍分隊服務，因此於4月4日兒童節當天，電話詢問表達見面及感謝之意，張男一家人到後龍分隊，男童見到記憶中的紅斑馬叔叔，開心不已，並與他再次在紅斑馬前合影留念。

男童家人表示，男童目前已國小二年級，非常崇拜國道警察的巡邏車；宋煥宇鼓勵男童認真讀書，為自己目標前進，希望以後能成為國道警察一員。

男童見到記憶中的紅斑馬叔叔（宋煥宇），開心不已，並與他再次在紅斑馬前合影留念。圖／國道警方提供
男童見到記憶中的紅斑馬叔叔（宋煥宇），開心不已，並與他再次在紅斑馬前合影留念。圖／國道警方提供
日前男童家人透過臉書「國道大小事」貼出當時照片，請網友協尋這位熱心的紅斑馬叔叔。圖／國道警方提供
日前男童家人透過臉書「國道大小事」貼出當時照片，請網友協尋這位熱心的紅斑馬叔叔。圖／國道警方提供

國道 警察

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