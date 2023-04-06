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防範墓地火警 新北消防局今年成功下降29%

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

清明掃墓期間最怕野火燎原，新北市消防局為降低墓地火警，今年特地整合區公所提早完成墓地除草並於現場提供紙錢集中焚化、供水服務等各項措施，消防局則運用無人機與消防機器人加強防火整備措施，有效降低墓地雜草火警。

消防局長李清安表示，本次清明掃墓專案期間，共計出動739人次進行墓地巡邏與駐點，經統計，今年墓地火警已由去年14件降至10件，大幅下降近29%，態樣均為小範圍雜草火警，顯見民眾自主防災意識提升。

新北市長侯友宜表示，今年消防局擇定44處重點墓地區域，除駐點警戒、防火宣導及墓地消防演練外，專案期間也出動無人機在空中警戒及防災廣播。同時也出動消防機器人協助，另為提高搶救效能，增購輕量救災裝備，發揮各種節水、滅火巧思，減輕救災重擔。

新北市消防局為降低墓地火警，在今年清明掃墓期間出動人力、物力防範。記者李易昌／翻攝
新北市消防局為降低墓地火警，在今年清明掃墓期間出動人力、物力防範。記者李易昌／翻攝
新北市消防局為降低墓地火警，在今年清明掃墓期間出動人力、物力防範。記者李易昌／翻攝
新北市消防局為降低墓地火警，在今年清明掃墓期間出動人力、物力防範。記者李易昌／翻攝
新北市消防局為降低墓地火警，在今年清明掃墓期間出動人力、物力防範。記者李易昌／翻攝
新北市消防局為降低墓地火警，在今年清明掃墓期間出動人力、物力防範。記者李易昌／翻攝
新北市消防局為降低墓地火警，在今年清明掃墓期間出動人力、物力防範。記者李易昌／翻攝
新北市消防局為降低墓地火警，在今年清明掃墓期間出動人力、物力防範。記者李易昌／翻攝
新北市消防局為降低墓地火警，在今年清明掃墓期間出動人力、物力防範。記者李易昌／翻攝
新北市消防局為降低墓地火警，在今年清明掃墓期間出動人力、物力防範。記者李易昌／翻攝

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