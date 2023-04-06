防範墓地火警 新北消防局今年成功下降29%

清明掃墓期間最怕野火燎原，新北市消防局為降低墓地火警，今年特地整合區公所提早完成墓地除草並於現場提供紙錢集中焚化、供水服務等各項措施，消防局則運用無人機與消防機器人加強防火整備措施，有效降低墓地雜草火警。

消防局長李清安表示，本次清明掃墓專案期間，共計出動739人次進行墓地巡邏與駐點，經統計，今年墓地火警已由去年14件降至10件，大幅下降近29%，態樣均為小範圍雜草火警，顯見民眾自主防災意識提升。