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房被賣…老夫妻流浪住超商逾1個月 親生兒子出面說話了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對老夫妻在台中市豐原區一家超商「住」一個多月，阿嬤說房子被兒子賣掉，他們無家可歸，這對夫妻的兒子今天接受本報記者訪問時說，他想和父母同住租屋處，但母親不願意，下周一他將和妹妹，與台中市社會局討論，可能共同出資租房讓父母住。

這對夫妻在豐原一家超商住一個多月，累了坐在椅子上睡，餓了有善心人士提供食物，一名葬儀社業者劉姓男子說，二個多月前，他曾看過這對夫妻夜宿土地公廟，後來看他們在超商過夜，他擔心這對夫妻沒錢買食物，給他們超商禮券，還叮嚀：「餓了要去買來吃」，也拜託超商店員讓他們「過夜」。

這對夫妻的兒子今天電話中接受本報記者訪問時說，他們豐原老房子後來再裝修又貸款，金錢壓力下只好賣掉，他本來和父母一起租屋，但父母不願和他同住，他將和妹妹討論，是否共同出資租屋讓父母住。

台中豐原一對夫妻住超商一個多月，台中市社會局昨天安置住旅館。記者游振昇／攝影
台中豐原一對夫妻住超商一個多月，台中市社會局昨天安置住旅館。記者游振昇／攝影

父母 超商

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