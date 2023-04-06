房被賣…老夫妻流浪住超商逾1個月 親生兒子出面說話了

一對老夫妻在台中市豐原區一家超商「住」一個多月，阿嬤說房子被兒子賣掉，他們無家可歸，這對夫妻的兒子今天接受本報記者訪問時說，他想和父母同住租屋處，但母親不願意，下周一他將和妹妹，與台中市社會局討論，可能共同出資租房讓父母住。

這對夫妻在豐原一家超商住一個多月，累了坐在椅子上睡，餓了有善心人士提供食物，一名葬儀社業者劉姓男子說，二個多月前，他曾看過這對夫妻夜宿土地公廟，後來看他們在超商過夜，他擔心這對夫妻沒錢買食物，給他們超商禮券，還叮嚀：「餓了要去買來吃」，也拜託超商店員讓他們「過夜」。