國道3號關西段火燒車 租賃車閃車翻覆當場燒成廢鐵

國道3號北上關西路段今晨發生一起小客車自撞翻覆起火的事故，駕駛疑似為閃避前車，在高速公路上失控撞上水泥墩柱，車翻覆後立即從引擎室竄出大火，火勢雖然在30分鐘內撲滅，但燒掉半輛車，一片焦黑，所幸事故僅造成駕駛輕傷，未波及鄰車。

這起事故發生在今晨1時15分，當時53歲的郭姓男子駕駛小客車，在北上經過國道3號關西交流道時，自撞墩柱翻覆，駕駛第一時間爬出車外，但只能眼睜睜看著小客車被火勢吞噬。

據了解，郭男駕駛的小客車並非自有，而是租賃而來，駕駛稱為閃避前車，才會失控自撞，警消獲報後在1時43分撲滅大火，因事故發生在清晨，該路段並無太多車輛，因此並未影響交通。