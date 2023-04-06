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國道3號關西段火燒車 租賃車閃車翻覆當場燒成廢鐵
國道3號北上關西路段今晨發生一起小客車自撞翻覆起火的事故，駕駛疑似為閃避前車，在高速公路上失控撞上水泥墩柱，車翻覆後立即從引擎室竄出大火，火勢雖然在30分鐘內撲滅，但燒掉半輛車，一片焦黑，所幸事故僅造成駕駛輕傷，未波及鄰車。
這起事故發生在今晨1時15分，當時53歲的郭姓男子駕駛小客車，在北上經過國道3號關西交流道時，自撞墩柱翻覆，駕駛第一時間爬出車外，但只能眼睜睜看著小客車被火勢吞噬。
據了解，郭男駕駛的小客車並非自有，而是租賃而來，駕駛稱為閃避前車，才會失控自撞，警消獲報後在1時43分撲滅大火，因事故發生在清晨，該路段並無太多車輛，因此並未影響交通。
國道警方表示，駕駛並未酒駕，但事故原因仍須釐清，事發後也在北上路段以CMS可變字幕提醒用路人注意前方路況及聯繫警察廣播電台加強宣導，警方也提醒駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
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