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男缺錢花用 大白天鎖定花蓮知名甜點店行竊遭逮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名42歲夏姓男子因缺錢花用，竟把歪腦筋動到一間知名甜點店上，昨天上午，在光天化日下，撬開店面門鎖與收銀櫃，偷走現金4萬多元及外送訂單平板。店家營業前發現遭竊，趕緊報警，警方經監視器追查，當天傍晚就逮到人，今天依加重竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，夏男是竊盜慣犯，昨天上午10時許，他戴著一頂黑色棒球帽與口罩，帶著開鎖相關工具，鎖定花蓮市一間以蛋黃酥、塔類點心知名的甜點店行竊。先撬開店家鐵門與玻璃門的鎖頭，不管右上方監視器鏡頭，直接用工具打開收銀機，偷走裡面的現金，順手拿了接外送訂單的平板後，大門也不關逃離現場，整個偷竊行為大約3分鐘。

昨天店家約11點許到店裡準備營業時，不但發現店面鐵門被拉起、大門被打開，裡頭吸管散落一地，回過頭看到收銀櫃檯被洗劫一空，收銀機裡的鈔票全不見，僅剩些許零錢及收據，這才發現遭到小偷，趕緊報警處理。

店家沒有破壞案發現場，讓員警快速蒐證，經警方調閱店內及路邊監視器畫面，成功鎖定竊賊，當天傍晚5點多在花蓮車站附近的飯店找到人，並帶回派出所做筆錄。

店家在臉書粉絲專頁貼文告知店內遭竊，慶幸僅財損與物損，「感謝大家關心」，顧客留言「破財消災，平安最重要」、「太誇張了」，也有人建議當天營業額要收好，就連花蓮市長魏嘉彥都留言「太可惡了」，紛紛為店家抱不平。

警方表示，店家遭竊金額約4萬1250元，夏男坦承自己因缺錢花用才偷竊，但作案工具已於逃跑期間丟棄，完成相關筆錄後，今天函送法辦。

花蓮一間知名甜點店大白天遭竊，損失4萬多元與一台平板，警方獲報在現場蒐證調查。圖／警方提供
花蓮一間知名甜點店大白天遭竊，損失4萬多元與一台平板，警方獲報在現場蒐證調查。圖／警方提供
夏姓男子因缺錢花用，竟把歪腦筋動到花蓮市一間知名甜點店上，在光天化日下，撬開店面門鎖與收銀櫃，偷走現金4萬多元及外送訂單平板。圖／警方提供
夏姓男子因缺錢花用，竟把歪腦筋動到花蓮市一間知名甜點店上，在光天化日下，撬開店面門鎖與收銀櫃，偷走現金4萬多元及外送訂單平板。圖／警方提供

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