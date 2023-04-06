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砸610萬欲投資海外房產公司 她看網搜結果打消念頭

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

洪姓女子聽信投資話術，欲匯款20萬美金，銀行行員關懷提問時，卻對匯款用途閃爍其詞，行員報警協處，並搜尋洪女投資標的，發現先前早已有多起詐騙案例，經耐心勸說，洪女才打消匯款念頭，保住巨額積蓄。

警方調查，43歲洪女3月30日中午到台北市中山區一家銀行準備匯款20萬美金（約610萬元台幣），行員見匯款金額龐大，關懷提問，洪女一下稱要購買房地產，一下又說要購買公司股權，行員見情況有異，懷疑洪女遭受詐騙，立刻報警處理。

中山分局長春路派出所獲報派員到場，洪女進一步解釋，她日前聽聞一名友人推薦，可投資購買某海外房地產投資公司的股權，有利可圖，遂匯款投資。

過程中，洪女持續與所指「公司專員」通話，員警發現該「專員」不斷引導洪女回應行員及員警提問，所幸機警行員上網查出洪女所指公司，先前已有多起涉及詐騙案的紀錄，員警也告知洪女相關權利，洪女才表示將重新考慮，最後打消匯款念頭。

警方表示，標榜「保證獲利」「獲利超過百分百」等投資訊息，常是詐騙集團行騙話術，誘使民眾墜入陷阱，民眾投資前應充分了解投資標的、尋求合理報酬，向專業人員討論評估投資計畫，遇有任何可疑情事，可撥打165或110專線查證。

行員報警協處，並搜尋洪女投資標的，發現先前早已有多起詐騙案例，經耐心勸說，洪女才打消匯款念頭。記者李隆揆／翻攝
行員報警協處，並搜尋洪女投資標的，發現先前早已有多起詐騙案例，經耐心勸說，洪女才打消匯款念頭。記者李隆揆／翻攝

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