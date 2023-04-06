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苑裡鎮頻傳浪犬暗夜群聚擾民 動保所連3夜4次查無

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮近來頻傳有浪犬深夜群聚擾民，甚至攻擊人畜 ，縣府動物保護防疫所連3夜4次前往查捕，但都一無所獲，今天上午動保所及公所開會討論，除確認部分網路影片內容外，動保所也將借用誘捕籠給有需求的里長。

臉書社群「苑裡串起來」近日有網友上傳深夜成群浪犬出沒街道，或是有浪貓疑遭浪犬咬死的照片，引發關注。縣府動保所接獲通報，從上周末開始，於晚間8至10點派員前往西勢里排查，連3夜共4次，但都未見到有浪犬出沒，設置的誘捕籠也一無所獲。

動保所長張俊義表示，清查網路影片，當中有9隻黑色浪犬出沒社區畫面，經查時間點是今年2月6日深夜，地點位在苑東里，日前已挨家挨戶勸導鄰近飼主，夜間也要繫好犬隻，同時有誘捕到1隻無植入晶片浪犬；另外，浪貓疑遭浪犬咬死的照片，經查發生地是台中市大里區，並非苑裡。

公所則表示，西勢里、苑東里、水坡里流浪狗事件是動保處長年的舊案，並非新發生的，動保處也常常來關注；若鄉親有發現何處有流浪狗群，歡迎錄影上來，再請相關單位處理。

動保所清查網路影片，當中有9隻黑色浪犬出沒社區畫面，經查時間點是今年2月6日深夜，地點位在苑東里，已挨家挨戶勸導鄰近飼主，夜間也要繫好犬隻。圖／翻攝臉書「苑裡串起來」
動保所清查網路影片，當中有9隻黑色浪犬出沒社區畫面，經查時間點是今年2月6日深夜，地點位在苑東里，已挨家挨戶勸導鄰近飼主，夜間也要繫好犬隻。圖／翻攝臉書「苑裡串起來」

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