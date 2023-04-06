聽新聞
test
0:00 / 0:00
苑裡鎮頻傳浪犬暗夜群聚擾民 動保所連3夜4次查無
苗栗縣苑裡鎮近來頻傳有浪犬深夜群聚擾民，甚至攻擊人畜 ，縣府動物保護防疫所連3夜4次前往查捕，但都一無所獲，今天上午動保所及公所開會討論，除確認部分網路影片內容外，動保所也將借用誘捕籠給有需求的里長。
臉書社群「苑裡串起來」近日有網友上傳深夜成群浪犬出沒街道，或是有浪貓疑遭浪犬咬死的照片，引發關注。縣府動保所接獲通報，從上周末開始，於晚間8至10點派員前往西勢里排查，連3夜共4次，但都未見到有浪犬出沒，設置的誘捕籠也一無所獲。
動保所長張俊義表示，清查網路影片，當中有9隻黑色浪犬出沒社區畫面，經查時間點是今年2月6日深夜，地點位在苑東里，日前已挨家挨戶勸導鄰近飼主，夜間也要繫好犬隻，同時有誘捕到1隻無植入晶片浪犬；另外，浪貓疑遭浪犬咬死的照片，經查發生地是台中市大里區，並非苑裡。
公所則表示，西勢里、苑東里、水坡里流浪狗事件是動保處長年的舊案，並非新發生的，動保處也常常來關注；若鄉親有發現何處有流浪狗群，歡迎錄影上來，再請相關單位處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言