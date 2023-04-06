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影／雪隧中午接連兩起車禍造成2人受傷 車流回堵3公里

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5雪隧北上路段今天中午發生兩起車禍事故，一起是後車追撞前車，造成被追撞車的駕駛不適送醫；另一起是女子開車自撞人行步道，嘴角及右手臂挫傷送醫，兩起事故距離不到1公里，造成車流回堵公里，目前已經排除。

第一件意外事故發生在中午12時30分，國5雪隧北上路段22.4公里，63年次張姓駕駛不慎追撞前車，造成兩車凹陷，車體零件 散落一地，前車76年次的謝姓外籍人士身體不適，送往礁溪杏和醫院檢查。

過了8分鐘，同樣是國5雪隧北上路段，21.5公里內側車道，84年次簡姓女子自撞人行步道，造成嘴角及右手臂挫傷，送往萬芳醫院醫治。

國九隊表示，兩起事故發生的時間及距離都很相近，但彼此並無關聯，駕駛酒測值零，車流回堵已經排除，事故原因正在調查中。

女子開車在雪隧裡自撞人行步道，成嘴角及右手臂挫傷，後方車流一度回堵3公里。圖／國九隊提供
女子開車在雪隧裡自撞人行步道，成嘴角及右手臂挫傷，後方車流一度回堵3公里。圖／國九隊提供
國5雪隧發生追撞車禍，車體零件散落，造成前車駕駛身體不適送醫。圖／國九隊提供
國5雪隧發生追撞車禍，車體零件散落，造成前車駕駛身體不適送醫。圖／國九隊提供

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