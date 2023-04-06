台中七旬夫妻長住超商逾月 衛福部回應了
台中市一對七旬老夫妻帶著兩包家當、祖先牌位，住在豐原區一家超商超過一個月，飲食多靠善心超商店員及社會人士幫忙，引發社會關注，當地警局和社會局昨已介入協助。
衛生福利部保護服務司司長張秀鴛表示，按照現有資訊，老夫妻有65歲以上、低收入這兩項身份，可領取低收入補助和老人年金，如果兒女不聞不問且因此導致長者生命受危害，符合被虐待、被遺棄的情況，或是遭受兒女、手足、伴侶的家暴，才會符合緊急安置或庇護的條件。社會局接手後會與其子女討論、協調當地仕紳幫忙，之後也會再訪視追蹤。
張秀鴛表示，很感謝超商和社會善心人士的愛心，如果子女不是不奉養，但長輩的期待和現實有落差，會請地方社會局老人福利科多了解，看是否有其他資源可媒合協助，例如老人公寓、社會住宅。如果暫時無法找到適當地點，可請旅館或旅宿業者幫忙，旅宿費用可先由政府代墊，但事後仍需要追償。
張秀鴛表示，長輩對於居住地點可能有些執著，如果有資源但地點不在豐原，則需要繼續溝通，或許也需要請求村里長的幫忙多了解。另外也要呼籲房東勿歧視年長者，人都會老，每個人都可能有需要大家協助的一天。如果老人有堆放雜物的習慣，可請社會局定期訪視、輔導，必要時也可幫忙聯絡清潔大隊或善心人士幫忙整理，希望年長者也要願意接受外界協助。
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