影／台北小黃運將切快車道「沒算準車距」 擦撞BMW釀6車連環撞

61歲計程車陳姓司機今天早上開車行經台北市中山南路與濟南路口，由慢車道切換至快車道時，疑沒有算準車距，不慎擦撞行駛在快車道上的BMW，BMW遭撞，失控偏移至對向車道，意外引發連環車禍，4輛車相繼撞上，畫面驚悚，3人受傷，所幸沒有人有生命危險。

警方今天早上近10點獲報，中山南路、濟南路口有車禍趕抵，現場是6車追撞事故，經調閱監視器畫面釐清，是因陳男變換車道時，不慎擦撞42歲黃姓女子駕駛的BMW，BMW偏移後釀雙向車道4輛車「遭波及出事」，包括保全公司的廂型車、計程車、多元計程車以及黑色轎車。