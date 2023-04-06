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影／台北小黃運將切快車道「沒算準車距」 擦撞BMW釀6車連環撞

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

61歲計程車陳姓司機今天早上開車行經台北市中山南路與濟南路口，由慢車道切換至快車道時，疑沒有算準車距，不慎擦撞行駛在快車道上的BMW，BMW遭撞，失控偏移至對向車道，意外引發連環車禍，4輛車相繼撞上，畫面驚悚，3人受傷，所幸沒有人有生命危險。

警方今天早上近10點獲報，中山南路、濟南路口有車禍趕抵，現場是6車追撞事故，經調閱監視器畫面釐清，是因陳男變換車道時，不慎擦撞42歲黃姓女子駕駛的BMW，BMW偏移後釀雙向車道4輛車「遭波及出事」，包括保全公司的廂型車、計程車、多元計程車以及黑色轎車。

警方確認現場無人酒駕，協助將傷者3人送醫，所幸均僅擦挫傷、沒有生命危險。中正第一分局呼籲，駕駛應保持高度注意力，變換車道需注意後方車輛並確實禮讓，維護自身及他人用路安全。

台北市中正區中山南路、濟南路口，今天早上發生6車連環追撞事故，有3人受傷。記者翁至成／翻攝
台北市中正區中山南路、濟南路口，今天早上發生6車連環追撞事故，有3人受傷。記者翁至成／翻攝
台北市中正區中山南路、濟南路口，今天早上發生6車連環追撞事故，有3人受傷。記者翁至成／翻攝
台北市中正區中山南路、濟南路口，今天早上發生6車連環追撞事故，有3人受傷。記者翁至成／翻攝

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