聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台北小黃運將切快車道「沒算準車距」 擦撞BMW釀6車連環撞
61歲計程車陳姓司機今天早上開車行經台北市中山南路與濟南路口，由慢車道切換至快車道時，疑沒有算準車距，不慎擦撞行駛在快車道上的BMW，BMW遭撞，失控偏移至對向車道，意外引發連環車禍，4輛車相繼撞上，畫面驚悚，3人受傷，所幸沒有人有生命危險。
警方今天早上近10點獲報，中山南路、濟南路口有車禍趕抵，現場是6車追撞事故，經調閱監視器畫面釐清，是因陳男變換車道時，不慎擦撞42歲黃姓女子駕駛的BMW，BMW偏移後釀雙向車道4輛車「遭波及出事」，包括保全公司的廂型車、計程車、多元計程車以及黑色轎車。
警方確認現場無人酒駕，協助將傷者3人送醫，所幸均僅擦挫傷、沒有生命危險。中正第一分局呼籲，駕駛應保持高度注意力，變換車道需注意後方車輛並確實禮讓，維護自身及他人用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言