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影／喝醉朝計程車灑尿、勒死勸阻司機 他卻稱斷片都不記得了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止火車站前廣場今天驚傳命案，計程車司機林男出言勸阻酒醉後朝計程車灑尿的陳男，雙方發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌動手勒昏林男，送醫仍宣告不治，警方當場上銬逮捕陳男，警詢後依殺人罪嫌送辦。

汐止警分局今天上午6時34分獲報，汐止區信義路汐止火車站前廣場發生打架糾紛，員警獲報迅速趕抵，發現在汐止火車站前排班的計程車駕駛林姓男子（65歲）昏倒躺在車站前廣場，而涉嫌動手的陳姓男子（41歲）滿身酒味也倒在一旁。

林男當場失去生命跡象，由救護車緊急送往汐止國泰醫院急救仍宣告不治；員警當場逮捕陳男右耳有受傷，且因酒後爛醉，無法完全陳述發生何事，由汐止所兩名警力戒護送汐止國泰醫院。

據了解，酒醉的陳男今天一早走到在汐止火車站前廣場排班的林男計程車旁，疑似當場對著計程車便溺，林男見狀下車理論進而發生肢體衝突，林男不敵陳男攻擊反遭對方出手當場勒住脖子昏倒在地，經送醫搶救仍喪命。

據初步了解，涉嫌酒後逞凶的陳男被警方逮捕時，還跳針不斷說「我喜歡你們，你們真棒。」從事外送的陳男對事發過程表示，「斷片都不記得了」，只記得昨晚在汐止區一間超商外與朋友一起喝酒，因了啤酒和清酒等多種酒，印象中只有喝完酒要走路回家，完全不知為何會出現火車站，更不記得為何事與計程車司機打架。

涉嫌逞凶的陳男經抽血換算，其酒測值高達每公升1.07毫克，警方將待陳男清醒後了解事發經過，警詢後今將依殺人罪嫌移送士林地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新北市汐止火車站前廣場今天驚傳命案，計程車司機林男出言勸阻酒醉後朝計程車灑尿的陳男，雙方發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌動手勒昏林男，送醫仍宣告不治，警方當場上銬逮捕陳男。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止火車站前廣場今天驚傳命案，計程車司機林男出言勸阻酒醉後朝計程車灑尿的陳男，雙方發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌動手勒昏林男，送醫仍宣告不治，警方當場上銬逮捕陳男。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止火車站前廣場今天驚傳命案，計程車司機林男出言勸阻酒醉後朝計程車灑尿的陳男，雙方發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌動手勒昏林男，送醫仍宣告不治，警方當場上銬逮捕陳男。記者王長鼎／翻攝
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新北市汐止火車站前廣場今天驚傳命案，計程車司機林男出言勸阻酒醉後朝計程車灑尿的陳男，雙方發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌動手勒昏林男，送醫仍宣告不治，警方當場上銬逮捕陳男。記者王長鼎／翻攝

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