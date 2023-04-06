快訊

登記入帳2.0將於4月11日上線！傍晚6點前登記「6000元當天入帳」

蔡麥會美中台謹慎互動 風暴隱而未發

獨／新北市府首長人事異動 揭侯友宜秘密行動

一名機車騎士死亡之後 台3線苗栗區間測速內加設分隔島

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台3線103.6公里苗栗縣三灣鄉區間測速範圍，去年6月間發生少年騎士死亡車禍，公路總局預算1400萬元，加設700多公尺中央分隔島，這也是全縣第三處設置區間測速，後續必須加碼調整防護的路段。

台3線南向103.2公里至108公里設置區間測速執法，但路段事故頻傳，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段最近在道安會報提案，指出台3線103公里212公尺至930公尺路段，因有連續大角度彎道，部分機車騎士競速壓車過彎，卻也造成多起死亡車禍。

工務段提案指出，台3線103.6公里三灣鄉大河村路段6月19日中午，一名16歲少年騎車因過彎時偏離車道，與對向小客車發生交通事故，送醫後不治，建議施作分隔島，並封閉103.7公里處缺口，讓用路人行車有壓迫感，進而降低行車速度，防制危險飆車滑行至對向車道。

道安會報決議通過，並請公路總局通盤檢討台3線，設置有效防護措施，此外，警察局、環保局並在103.2公里至108公里區間測速路段，加強嘰動聯合稽查，取締超速及噪音。

苗栗工務段今年編列預算1400萬元施工分隔島，將是全縣14個區間測速路段第三處調整改善的地方，其中，台3線原114.3至122.8公里區間測速，花了150萬元南移800公尺中，目前完工驗證中。

縣道140線原16.2公里至23.1公里、23.1公里至25.1公里區間測速，避開高架路段，計畫調整16.2公里至17.2公里、23.1公里至25.1公里路段，並在20公里新增1支固定式測速照相，預計經費500萬元，目前辦理相關作業中。

縣長鍾東錦認為區間測速的設置不盡合理，他說，路過台3線區間測速路段，常常看到大型重型機車隊，停在路邊野餐，或是來回飆速，大鑽區間測速漏洞，他會要求縣警局、工務處，與公路總局等相關單位協商改善。

台3線苗栗縣三灣鄉大河村路段去年發生機車死亡事故，公路總局將施工分隔島改善。圖／民眾提供
台3線苗栗縣三灣鄉大河村路段去年發生機車死亡事故，公路總局將施工分隔島改善。圖／民眾提供

延伸閱讀

直屬縣長室！苗縣府「為民服務中心」 提供有溫度的服務

降低幼兒園師生比、國小組長減課 苗縣加碼送兒童節禮

影／遷入人口正成長苗栗異軍突起 鍾東錦點名3鄉鎮市

苗栗縣長當選無效案開庭 3證人作有利鍾東錦證詞

相關新聞

影／喝醉朝計程車灑尿、勒死勸阻司機 他卻稱斷片都不記得了

新北市汐止火車站前廣場今天驚傳命案，計程車司機林男出言勸阻酒醉後朝計程車灑尿的陳男，雙方發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌...

影／醉漢汐止站前廣場解褲便溺 小黃運將跟他起口角慘遭鎖喉勒死

新北市汐止火車站今天驚傳命案，陳姓男子與計程車司機林姓男子發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌動手勒住對方脖子，林男當場失去...

夜晚想女兒痛哭...太魯閣號事故兩週年 他們踩著傷痛要台鐵「回正軌」

台鐵太魯閣號事故屆滿兩週年，11位遺族組成罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」，將失去至親的傷痛化為推動台鐵改革的最大動力。

嘉義國小2女童遭貨車撞死 家人清明祭拜2杯珍奶有加洋蔥

嘉義縣日前發生一起嚴重死亡車禍，2名國小女童共乘電動輔助自行車，遭貨車撞擊當場雙亡；其中1名女童的雙親昨到太保市親寧堂祭...

台鐵區間車屏東枋寮佳冬段故障 6平交道關近1小時上班族快抓狂

屏東縣枋寮鄕大庄、燕巢、屏南和佳冬鄉賴家村、下寮、復興路口6處鐵路平交道，今天上午7時至7時57分疑因訊號異常致柵欄放下...

台中七旬夫妻長住超商逾月 衛福部回應了

台中市一對七旬老夫妻帶著兩包家當、祖先牌位，住在豐原區一家超商超過一個月，飲食多靠善心超商店員及社會人士幫忙，引發社會關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦