一名機車騎士死亡之後 台3線苗栗區間測速內加設分隔島

台3線103.6公里苗栗縣三灣鄉區間測速範圍，去年6月間發生少年騎士死亡車禍，公路總局預算1400萬元，加設700多公尺中央分隔島，這也是全縣第三處設置區間測速，後續必須加碼調整防護的路段。

台3線南向103.2公里至108公里設置區間測速執法，但路段事故頻傳，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段最近在道安會報提案，指出台3線103公里212公尺至930公尺路段，因有連續大角度彎道，部分機車騎士競速壓車過彎，卻也造成多起死亡車禍。

工務段提案指出，台3線103.6公里三灣鄉大河村路段6月19日中午，一名16歲少年騎車因過彎時偏離車道，與對向小客車發生交通事故，送醫後不治，建議施作分隔島，並封閉103.7公里處缺口，讓用路人行車有壓迫感，進而降低行車速度，防制危險飆車滑行至對向車道。

道安會報決議通過，並請公路總局通盤檢討台3線，設置有效防護措施，此外，警察局、環保局並在103.2公里至108公里區間測速路段，加強嘰動聯合稽查，取締超速及噪音。

苗栗工務段今年編列預算1400萬元施工分隔島，將是全縣14個區間測速路段第三處調整改善的地方，其中，台3線原114.3至122.8公里區間測速，花了150萬元南移800公尺中，目前完工驗證中。

縣道140線原16.2公里至23.1公里、23.1公里至25.1公里區間測速，避開高架路段，計畫調整16.2公里至17.2公里、23.1公里至25.1公里路段，並在20公里新增1支固定式測速照相，預計經費500萬元，目前辦理相關作業中。