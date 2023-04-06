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靜宜大學女學生失蹤被發現人在國外 校方希望學生平安

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

靜宜大學林姓學生失蹤多天，警方查出她已搭機到泰國，校方今天表示，學生家長與校方聯繫後，學校師長及同學立即動員投入協尋，並與警方隨時聯繫、瞭解案情，都希望學生平安，學校已透過各種管道提醒師生留意，提高警覺。

台中市清水警分局今天說明，靜宜大學林姓女學生與家人相約清明連假返鄉過節，却遲未返家，家屬與其連繫卻音訊全無，經與房東聯繫到女學生租屋處，發現已人去樓空。

家屬4月2日晚上8點向清水分局報案請求協助，警方立即到她租屋處及學校周邊調閱監視影像，發現林女於3月29日上午8點31分離開宿舍到學校後已行蹤不明，另查出女學生手機未隨身攜帶，警方查證她另申辦一支行動電話門號，警方緊急協尋投單定位，該門號最後關機時間為3月30日上午8點，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，研判女學生出境可能性極高，經查移民署入出境資料，確認她已於3月30日上午8點，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境轉往泰國。

清水分局與台中市警局刑事警察大隊共同組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦，目前尚未排除女學生遭詐騙出境可能性，將進一步分析她平日交往可疑對象，盡快釐清案情。

靜宜大學女學生失蹤，被發現已在國外，這是她在台中街頭畫面。記者游振昇／翻攝
靜宜大學女學生失蹤，被發現已在國外，這是她在台中街頭畫面。記者游振昇／翻攝

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