影／蘆洲永安大橋尋仇？ 運將沒事乘客被砍 逞凶畫面曝光

今天凌晨，新北市蘆洲區永安大橋發生多名男子持利刃追砍兩男，警方到場逞凶惡煞已驅車逃逸，留下傷者及其友人在場。傷者堅稱不識逞凶惡煞，警方暫以行車糾紛偵辦。稍早砍人畫面曝光，但弔詭的是運將沒被打，反而是乘客遭砍倒地，種種跡象讓人懷疑，可能是尋仇而不是行車糾紛。

據了解，被害人劉男（37歲）、女友陳女、友人楊男（27歲）、余男等四人，昨晚與友餐敘，期間大夥喝了不少酒，約莫今天凌晨2時許，餐敘結束各自返家。劉男、陳女搭乘一輛Uber計程車返回新北市蘆洲，楊、余兩男則找來代駕尾後陪同。

途中兩車6人行經新北市蘆洲區永安大橋，楊、陳兩情侶搭乘的Uber計程車，被後方一輛汽車追撞，楊男見狀請代駕停靠橋旁，隨後劉、楊兩男下車，對方3車多人竟分持利刃、棍棒衝下車，朝著劉、楊兩男追去。

劉、楊兩男閃避不及摔倒在地，慘被惡煞揮砍，導致劉男右腳、楊男右手皆被利刃劃傷，逞凶惡煞旋即駕車逃逸。警方獲報趕抵，惡煞已不知去向，劉、楊兩男向警指稱不認識對方，警方暫以行車糾紛偵辦追嫌。