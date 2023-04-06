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影／蘆洲永安大橋尋仇？ 運將沒事乘客被砍 逞凶畫面曝光

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天凌晨，新北市蘆洲區永安大橋發生多名男子持利刃追砍兩男，警方到場逞凶惡煞已驅車逃逸，留下傷者及其友人在場。傷者堅稱不識逞凶惡煞，警方暫以行車糾紛偵辦。稍早砍人畫面曝光，但弔詭的是運將沒被打，反而是乘客遭砍倒地，種種跡象讓人懷疑，可能是尋仇而不是行車糾紛。

據了解，被害人劉男（37歲）、女友陳女、友人楊男（27歲）、余男等四人，昨晚與友餐敘，期間大夥喝了不少酒，約莫今天凌晨2時許，餐敘結束各自返家。劉男、陳女搭乘一輛Uber計程車返回新北市蘆洲，楊、余兩男則找來代駕尾後陪同。

途中兩車6人行經新北市蘆洲區永安大橋，楊、陳兩情侶搭乘的Uber計程車，被後方一輛汽車追撞，楊男見狀請代駕停靠橋旁，隨後劉、楊兩男下車，對方3車多人竟分持利刃、棍棒衝下車，朝著劉、楊兩男追去。

劉、楊兩男閃避不及摔倒在地，慘被惡煞揮砍，導致劉男右腳、楊男右手皆被利刃劃傷，逞凶惡煞旋即駕車逃逸。警方獲報趕抵，惡煞已不知去向，劉、楊兩男向警指稱不認識對方，警方暫以行車糾紛偵辦追嫌。

稍早惡煞砍人畫面曝光，弔詭的是運將沒被惡煞追打，反而是直接朝著劉、楊兩男揮砍，不禁讓人懷疑可能是尋仇，而不是行車糾紛。目前警方已調閱監視器畫面，鎖定犯嫌身分，正循線追緝眾煞到案說明釐清，後續朝強制、毀損、傷害等罪嫌偵辦。

新北市蘆洲區劉、楊兩男疑因行車糾紛，遭對方多人持利刃砍傷。圖／民眾提供
新北市蘆洲區劉、楊兩男疑因行車糾紛，遭對方多人持利刃砍傷。圖／民眾提供
新北市蘆洲區劉、楊兩男疑因行車糾紛，遭對方多人持利刃砍傷。圖／民眾提供
新北市蘆洲區劉、楊兩男疑因行車糾紛，遭對方多人持利刃砍傷。圖／民眾提供

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