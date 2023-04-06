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白天修車廠前活春宮20分鐘 店家籲私人土地別亂來

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園平鎮一間修車廠昨恰逢店休，不過竟有一對男女開著計程車於修車廠前，由計程車作為掩護，上演一場活春宮，完事過後更到旁邊隨意解便才離去，誇張行徑全錄下。店家今受訪表示，不會想要報警或提告，PO出內容不過就是想讓大家看看，籲大家千萬別在私人土地亂來。

有民眾在爆料公社發文寫下，平鎮某修車廠門口，「清明連假 … 房間不好訂的故事，哈囉 … 連假修車廠店休 …這位先生小姐，門口你這樣搞甘丟？省房費也不是這樣省的吧，還上了一趟廁所 … 真的只能無言以對」，相當無奈。

只見原PO上傳的照片可看見，2名約中年男女停好車後，以車輛為掩護，大膽的辦起事，結束後更至一旁尿尿，完全忽略店家監視器。

店家今受訪表示，第1次遇到這種事，監視器錄到2人辦事前後約20分鐘時間，事後更解便，雖然無奈但也是笑笑就好，畢竟在私人土地如此作為真的不好，平常也不可能有人敢這樣，PO出截圖就是想呼籲大家不要這樣做，並不會想對2人提告或肉搜，但想藉這次經驗給大家警示。

鄰近工廠老闆對此事表示不知情，因清明連假休5天假，地點又位處台66快速道路橋墩旁，平時鮮少有人會至此，但大白天做出這樣的行為真的太誇張，大家看了心知肚明就好，無需肉搜或是過度放大。

貼文一出，許多網友也瘋狂留言「只看照片我以為車子壓到人」、「大白天的就以為車子遮住了沒人會看見」、「肉身擋車錢」、「真懂玩」、「哪裡來的勇氣 是梁靜茹嗎？」、「錢不錢不重要，重要的是刺激」。

鄰近工廠老闆對活春宮一事不知情，因清明連假休5天假，地點又位處台66快速道路橋墩旁，平時鮮少有人會至此，但大白天做出這樣的行為真的太誇張。記者翁唯真／攝影
鄰近工廠老闆對活春宮一事不知情，因清明連假休5天假，地點又位處台66快速道路橋墩旁，平時鮮少有人會至此，但大白天做出這樣的行為真的太誇張。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮一間修車廠5日恰逢店休，不過竟有一對男女開著計程車至修車廠前，由計程車作為掩護，上演一場活春宮。（翻攝自臉書）
桃園平鎮一間修車廠5日恰逢店休，不過竟有一對男女開著計程車至修車廠前，由計程車作為掩護，上演一場活春宮。（翻攝自臉書）
桃園平鎮一間修車廠5日恰逢店休，不過竟有一對男女開著計程車至修車廠前，上演一場活春宮，完事過後更到旁邊隨意小解才離去。（翻攝自臉書）
桃園平鎮一間修車廠5日恰逢店休，不過竟有一對男女開著計程車至修車廠前，上演一場活春宮，完事過後更到旁邊隨意小解才離去。（翻攝自臉書）

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