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台南法拍會11日登場 永康4層全新電梯公寓底價800萬
行政執行署台南分署4月11日上午10點起將在中庭廣場舉辦動產拍賣會，下午3點則進行不動產通訊投標的開標程序。台南分署指出，2016年1497CC本田CITY轎車1元起標外，永康區4層全新電梯公寓，底價為800萬元，保證金則為160萬元，歡迎民眾競標。
台南分署指出，這次動產拍賣物品有本田CITY、國瑞轎車、山葉、光陽機車、伊誕．巴瓦瓦隆版畫2幅、林鴻文畫作3幅、陶土藝術品及類金屬藝術品、機械表等拍賣品。
其中，較吸睛的物件是有2016年本田轎車，1497CC，該車輛僅滯欠汽車燃料費1萬3200元、交通罰鍰3萬3700元，合計4萬6900元，第一次拍賣，不定底價。
另不動產的部分，有坐落永康區4層全新電梯公寓，為第一次拍賣，底價為800萬元，保證金則為160萬元，拍賣方式採通訊投標方式，有意參與投標的民眾，最遲4月10日下班前，依拍賣公告所載方式，將投標書、保證金及其封存袋以及相關證明文件，寄達台南分署投標專用信箱：台南中正路郵局76號信箱。當日下午3點於2樓拍賣室開標。
台南分署表示，為方便民眾觀覽拍賣物，已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。
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