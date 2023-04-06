快訊

陽明交大年賺7800萬贏過台大 智慧財產權金雞母在2學院

台宏斷交後的出路？國際法學者分析這一外交新政策

想談了！傳烏軍若反攻成功 願就克里米亞問題與俄國談判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南法拍會11日登場 永康4層全新電梯公寓底價800萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署4月11日上午10點起將在中庭廣場舉辦動產拍賣會，下午3點則進行不動產通訊投標的開標程序。台南分署指出，2016年1497CC本田CITY轎車1元起標外，永康區4層全新電梯公寓，底價為800萬元，保證金則為160萬元，歡迎民眾競標。

台南分署指出，這次動產拍賣物品有本田CITY、國瑞轎車、山葉、光陽機車、伊誕．巴瓦瓦隆版畫2幅、林鴻文畫作3幅、陶土藝術品及類金屬藝術品、機械表等拍賣品。

其中，較吸睛的物件是有2016年本田轎車，1497CC，該車輛僅滯欠汽車燃料費1萬3200元、交通罰鍰3萬3700元，合計4萬6900元，第一次拍賣，不定底價。

另不動產的部分，有坐落永康區4層全新電梯公寓，為第一次拍賣，底價為800萬元，保證金則為160萬元，拍賣方式採通訊投標方式，有意參與投標的民眾，最遲4月10日下班前，依拍賣公告所載方式，將投標書、保證金及其封存袋以及相關證明文件，寄達台南分署投標專用信箱：台南中正路郵局76號信箱。當日下午3點於2樓拍賣室開標。

台南分署表示，為方便民眾觀覽拍賣物，已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

台南分署指出，2016年本田轎車，1497CC，該車輛僅滯欠汽車燃料費1萬3200元、交通罰鍰3萬3700元，合計4萬6900元，第一次拍賣，不定底價。圖／讀者提供
台南分署指出，2016年本田轎車，1497CC，該車輛僅滯欠汽車燃料費1萬3200元、交通罰鍰3萬3700元，合計4萬6900元，第一次拍賣，不定底價。圖／讀者提供
台南分署表示，坐落永康區4層全新電梯公寓，為第一次拍賣，底價為800萬元，保證金則為160萬元，拍賣方式採通訊投標。圖／讀者提供
台南分署表示，坐落永康區4層全新電梯公寓，為第一次拍賣，底價為800萬元，保證金則為160萬元，拍賣方式採通訊投標。圖／讀者提供

延伸閱讀

台北警「超怪異舉動」遭爆料想搞碰瓷 警澄清：疏導交通

轎車遇警竄出1男沿途丟包 員警追逐逮人轎車趁隙脫逃

南市清明連假現人潮 永康臨時轉運站發揮功效

中山高永康交流道聯絡道年底完工 減少永康安南南科塞車

相關新聞

影／醉漢汐止站前廣場解褲便溺 小黃運將跟他起口角慘遭鎖喉勒死

新北市汐止火車站今天驚傳命案，陳姓男子與計程車司機林姓男子發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌動手勒住對方脖子，林男當場失去...

夜晚想女兒痛哭...太魯閣號事故兩週年 他們踩著傷痛要台鐵「回正軌」

台鐵太魯閣號事故屆滿兩週年，11位遺族組成罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」，將失去至親的傷痛化為推動台鐵改革的最大動力。

嘉義國小2女童遭貨車撞死 家人清明祭拜2杯珍奶有加洋蔥

嘉義縣日前發生一起嚴重死亡車禍，2名國小女童共乘電動輔助自行車，遭貨車撞擊當場雙亡；其中1名女童的雙親昨到太保市親寧堂祭...

台鐵區間車屏東枋寮佳冬段故障 6平交道關近1小時上班族快抓狂

屏東縣枋寮鄕大庄、燕巢、屏南和佳冬鄉賴家村、下寮、復興路口6處鐵路平交道，今天上午7時至7時57分疑因訊號異常致柵欄放下...

白天修車廠前活春宮20分鐘 店家籲私人土地別亂來

桃園平鎮一間修車廠昨恰逢店休，不過竟有一對男女開著計程車於修車廠前，由計程車作為掩護，上演一場活春宮，完事過後更到旁邊隨...

台南法拍會11日登場 永康4層全新電梯公寓底價800萬

行政執行署台南分署4月11日上午10點起將在中庭廣場舉辦動產拍賣會，下午3點則進行不動產通訊投標的開標程序。台南分署指出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦