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遊客不慎將手機鎖進電動機車置物箱內 南警即時解圍
32歲尤姓女子昨天從高雄來台南觀光旅遊，租借電動機車遊玩後欲返家時，不慎將手機鎖進機車置物箱內，由於電動機車需以手機APP感應方式發動，她無計可施求助警方，警員聯絡電動機車客服中心將置物箱打開，順利協助她取得手機後，發動機車騎乘歸還。
台南市警二分局博愛派出所巡佐方志清、警員王品淞，昨天傍晚6點多，正要從北門路派出所外出執行巡邏勤務，見一名女子上前，著急地向他們求助。
員警上前了解，尤姓女子向警方表示，她從高雄來台南遊玩，並在台南租借電動機車遊玩後欲返家時，不小心將感應電動機車的手機，鎖進機車置物箱內，導致無法操作電動機車，一時不知所措，只好向警方求助。
方志清、王品淞，立即幫忙聯絡給該租借電動機車公司24小時救援專線，電話撥通後客服人員與尤女核對身分後，順利將置物箱打開並取出手機，尤女才得以將機車發動騎乘，她非常感謝警方熱心協助，暖心的行徑讓她印象深刻。
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