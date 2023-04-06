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遊客不慎將手機鎖進電動機車置物箱內 南警即時解圍

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

32歲尤姓女子昨天從高雄來台南觀光旅遊，租借電動機車遊玩後欲返家時，不慎將手機鎖進機車置物箱內，由於電動機車需以手機APP感應方式發動，她無計可施求助警方，警員聯絡電動機車客服中心將置物箱打開，順利協助她取得手機後，發動機車騎乘歸還。

台南市警二分局博愛派出所巡佐方志清、警員王品淞，昨天傍晚6點多，正要從北門路派出所外出執行巡邏勤務，見一名女子上前，著急地向他們求助。

員警上前了解，尤姓女子向警方表示，她從高雄來台南遊玩，並在台南租借電動機車遊玩後欲返家時，不小心將感應電動機車的手機，鎖進機車置物箱內，導致無法操作電動機車，一時不知所措，只好向警方求助。

方志清、王品淞，立即幫忙聯絡給該租借電動機車公司24小時救援專線，電話撥通後客服人員與尤女核對身分後，順利將置物箱打開並取出手機，尤女才得以將機車發動騎乘，她非常感謝警方熱心協助，暖心的行徑讓她印象深刻。

尤姓女子不慎將手機鎖進租賃機車置物箱內，向警員求助，台南市警二分局博愛派出所警員聯絡電動機車客服中心將置物箱打開，順利協助她取得手機後，發動騎乘歸還。記者黃宣翰／翻攝
尤姓女子不慎將手機鎖進租賃機車置物箱內，向警員求助，台南市警二分局博愛派出所警員聯絡電動機車客服中心將置物箱打開，順利協助她取得手機後，發動騎乘歸還。記者黃宣翰／翻攝

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