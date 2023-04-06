遊客不慎將手機鎖進電動機車置物箱內 南警即時解圍

32歲尤姓女子昨天從高雄來台南觀光旅遊，租借電動機車遊玩後欲返家時，不慎將手機鎖進機車置物箱內，由於電動機車需以手機APP感應方式發動，她無計可施求助警方，警員聯絡電動機車客服中心將置物箱打開，順利協助她取得手機後，發動機車騎乘歸還。

台南市警二分局博愛派出所巡佐方志清、警員王品淞，昨天傍晚6點多，正要從北門路派出所外出執行巡邏勤務，見一名女子上前，著急地向他們求助。

員警上前了解，尤姓女子向警方表示，她從高雄來台南遊玩，並在台南租借電動機車遊玩後欲返家時，不小心將感應電動機車的手機，鎖進機車置物箱內，導致無法操作電動機車，一時不知所措，只好向警方求助。