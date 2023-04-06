影／醉漢汐止站前廣場解褲便溺 小黃運將跟他起口角慘遭鎖喉勒死

新北市汐止火車站今天驚傳命案，陳姓男子與計程車司機林姓男子發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌動手勒住對方脖子，林男當場失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治，警方將已爛醉的陳男當場逮捕，警詢後朝依殺人罪嫌偵辦。

新北市汐止火車站今天驚傳命案，陳姓男子與計程車司機林姓男子發生口角爭執，陳男疑酒醉失控涉嫌動手勒住對方脖子，林男當場失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治，警方獲報當場逮人，並封鎖現場進行採證。

汐止警分局今天上午6時34分獲報，汐止區信義路汐止火車站前廣場發生打架糾紛，員警獲報迅速趕抵，發現在汐止火車站前排班的計程車駕駛林姓男子（65歲）昏倒躺在車站前廣場，而涉嫌動手的陳姓男子（41歲）滿身酒味也倒在一旁。

林男當場失去生命跡象，由救護車緊急送往汐止國泰醫院急救仍宣告不治；員警當場逮捕陳男右耳有受傷，且因酒後爛醉，無法完全陳述發生何事，由汐止所兩名警力戒護送汐止國泰醫院，將待陳男清醒後，也將調閱車站周邊監視器畫面，再進一步釐清事發原因。

據了解，酒醉的陳男走到在汐止火車站前廣場排班的林男計程車旁，當場對著計程車便溺，林男睍狀下車理論進而發生肢體衝突，林男不敵陳男攻擊遭場勒死。

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新北市汐止火車站今天驚傳命案，陳姓男子與計程車司機林姓男子發生口角爭執，疑酒醉失控涉嫌動手勒死對方子，警方獲報當場逮人，並封鎖現場採證。記者王長鼎／翻攝

新北市汐止火車站今天驚傳命案，陳姓男子與計程車司機林姓男子發生口角爭執，疑酒醉失控涉嫌動手勒死對方子，警方獲報當場逮人，並封鎖現場採證。記者王長鼎／翻攝