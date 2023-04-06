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暖心...老夫妻住超商一個多月 還有善心人捐超商禮券擔心他們餓

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對老夫妻在台中市豐原區一家超商「住」一個多月，累了坐在椅子上睡，餓了有善心人士提供食物，一名葬儀社業者劉姓男子說，二個多月前，曾看過這對夫妻夜宿土地公廟，後來看兩老在超商過夜，擔心沒錢買食物，不僅送超商禮券叮嚀「餓了要去買來吃」，也拜託超商店員給「過夜」。

這對老夫妻「住」超商一個多月，善心人士和好心店員提供他們飲食，暖心舉動讓網友感動大讚，記者昨天現場採訪過程，看到全家超商內，每位店員對這對老夫妻都很和善，偶爾關心問，「你們有吃早餐了嗎？」

一名女店員端著熱牛奶給阿嬤，請她趁熱喝，女店員說，這對夫妻在超商住一個多月，不會影響到其他客人，很多人都同情他們，還有客人寄放錢，拜託店員買店內食物給他們吃，不要餓到。

老夫妻睡超商畫面昨天被PO在豐原社群臉書，豐原警分局獲知這對老夫妻住在超商可能需要幫助，昨天派員警到超商關心他們，先帶回派出所休息，並通報台中市社會局安置。

76歲黃姓男子與72歲妻子昨天坐在超商內，全部家當用二個大袋子包起來，放在超商地面，黃男精神不濟，不斷低頭沈睡，他左臉嚴重瘀青紅腫，說自己不小心跌倒撞到，沒去醫院，應該會慢慢好，說了幾句話後，他又陷入沈睡；他臉上的傷，因為坐著睡，不慎往前倒，頭撞地，妻子說他已經二次睡到撞地受傷了。

警察昨天要帶他們回派出所並通知社會局時，一名超商店員關心問，「你們要帶他們去哪裡？他們有住的地方了嗎？」

從事喪葬業的劉姓男子說，他是這對夫妻的鄰居，看著這對夫妻的遭遇很感慨，曾看到他們露宿街頭，後來直到睡超商，他拿超商禮券給這對夫妻，叮嚀記得要正常吃飯，這對夫妻昨天被安置旅館後，他在街上還看到阿嬤騎機車外出，阿公腳傷和臉傷，應該在旅館休息。

社會局表示，這對夫妻每月每人領到低收補助7700元，兒子曾幫他們找到租屋處，他們可能習慣堆雜物被房東拒絕而搬走，社會局曾安排他們住旅館，他們說要清明祭祀，自己離開旅館，堅持住宿地點要在豐原，離老家近，社會局昨天安排他們住宿地方，將聯絡他們子女討論解決方法。

一對老夫妻住在台中豐原一家超商一個多個月，台中市社會局昨天安置。記者游振昇／攝影
一對老夫妻住在台中豐原一家超商一個多個月，台中市社會局昨天安置。記者游振昇／攝影

超商 阿嬤

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