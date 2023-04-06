一領要坐牢？斗六鞋店老闆稱領鞋款200萬 驚被警拆穿嚇得不敢領
雲林縣斗六市一名經營鞋店的老板娘，昨天到一家銀行要領取客戶購鞋的200萬元匯款，原以為只是單純的鞋款交易，但細心的銀行人員發現匯款和取款的金流項目有異，加上金額頗大，因婦女堅持提款，銀行即報警處理，經警方趕到調查後，確認是詐騙新手法，告訴婦人只要領這筆錢，就淪為詐騙「車手」將被移送法辦，婦人才驚醒「原來詐騙不只是匯款，連領錢也有詐騙，太可怕了」。
斗六分局斗六派出所昨天接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙要提領大量現金，需要警方協助攔阻，立即派遣巡佐王文君、警員蘇均雅前往處理。
警察到場向銀行了解案情，因有一位40多歲婦人指她是從事賣鞋業，她的友人以請她購買鞋子的名義，匯入200萬元到她的帳戶，婦人說這筆錢是幫朋友代購鞋子的鞋款，要全數提領並以現金交付方式再轉交給上游廠商，所以她才到銀行臨櫃辦理提領，由於婦人堅持提款才向警方報案。
銀行的行員及科長進一步向警方說明指出，經查婦人的帳戶確實有一筆200萬元的款項轉入，但銀行發現該筆金流顯有異常，行員發現該筆資金是從他人帳戶再匯款轉入婦人的帳戶，銀行向這筆錢的匯款人求證時，對方卻稱匯款目的是要請代書處理購買土地事宜，說詞與女子顯然不符。
警方即詢問婦人有關其這名請她代購鞋子的友人相關背景，發現婦人是在手機與對方認識僅約半個月，當場告訴婦人「這是詐騙！」，指因警方嚴防詐騙，對被詐騙集團利用來領錢的「車手」也抓得緊，詐騙集團通常以假訊息請人依照指示至銀行領款，勸告婦人千萬不要提領，以免遭利用成為「詐欺車手」，會觸法吃上官司的。
婦人聽了後十分驚訝，因她認為詐騙通常叫人匯款，沒想到連領錢也被詐騙，即放棄提領；警方和銀行合作成功阻斷女子遭詐騙集團利用淪為詐欺車手的風險。斗六分局長黃念生提醒，假交友詐騙盛行，通訊軟體不時會有陌生人請求加好友互動，對於此類情形務必提防，有任何疑問可立即撥打165反詐騙專線或是向鄰近警察機關求證。
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