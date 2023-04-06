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疑白蟻惹禍！高雄微笑公園樹倒傷人 巿府將以保險理賠
樹木倒塌傷人事件時有所聞，高雄5日晚間再添一起，左營自由三路微笑公園內一棵路樹突然倒塌，壓傷一名路過的63歲婦人。由於高雄無風無雨突傳樹倒，高市養工處初判是白蟻惹禍，並表示，去年起即針對公園綠地等開放空間的樹木投保，萬一發生傷人意外，可即時理賠。
高市工務局今早表示，昨天事發當下即派員到現場處理，初步並未影響自行車道，剩餘今天會再調機具處理。已先電話慰問受傷者，並聯絡保險公司進行理賠相關作業。由於樹根疑有白色孔洞，疑似白蟻啃食跡象，但因夜色昏暗，無法明確判定，今早會挖掉樹根鑑識，再做藥液投放。
白蟻蛀食樹木造成樹倒，有如不定期公安炸彈！對此養工處表示，平日會指派人力巡查，一發現白蟻蛀食跡象就馬上投藥，且自去年起，也針對市內公園綠地投保公共意外責任險，委由得標壽險公司就民眾受傷程度、醫藥費支付情形及身體、財物損失程度，酌情理賠。
養工處表示，前年起市內因陸續發生樹倒事件，為此，市府即針對公園綠地等開放空間綠樹投保，「我們都不願見任何民眾受傷」。
高雄近年發生數起樹倒事件，2021年11月22日高雄三民區正道公園一棵路樹於下午二點多突然倒塌，砸進對面民宅，還波及旁邊公寓停放的6台機車。去年鄰近中正高工校門口1株5層樓高的南洋松突然倒塌，砸到2輛機車。楠梓區樂群路與加宏路口兒童公園在無風無雨情況下，也發生過一株2層樓高菩提樹倒塌壓毀小客車事件。
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