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獨／高雄警臨檢養生會館查獲自己人 警員遭記過調地

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市苓雅警分局警方去年11月臨檢轄區一家號稱六星級的「養生會館」，意外查到一名北區某分局的員警在內按摩消費，依程序通報，市警局督察室調查後，認為該名警員涉足有風紀誘因的不妥當場所，將當事人記小過處分，並調往旗山分局，懲處案已於上月底生效。

據了解，位於高雄市苓雅區武廟路的六星級養生會館，臉書官網紀載，全身按摩1小時800元，還有腳底按摩、修腳皮、洗眼睛、臉部保養、掏耳朵等服務，並標榜公檯1小時1100元，私檯1小時2200元，雖各式服務到家，亦被列為警方不宜涉入的風紀誘因場所。

轄區苓雅警分局警方去年11月前往該家養生會館臨檢，警方一一盤查消費的客人身分，結果查獲一名在北區某分局服務的年約30多歲警員，意外「活逮」自家人，警方依規定通報該分局及市警局。

據了解，當事的警員喊冤，指自己純粹去按摩，並無叫小姐，曾四處陳情，但因88會館事件在風頭上，市警局調查後，仍認定該名警員涉足風紀誘因場所，已違反規定，因此仍決議祭出小過懲處，並將他調往旗山分局。

在人事命令於上月底生效前，該名警員仍四處陳情，有基層員警認為，平常工作繁忙，去按摩輕鬆一下似乎處罰也太重。

北區某分局表示，該名警員因涉足風紀誘因場所，記過及調地處分，均依規定處置，呼籲員警應潔身自愛，勿觸犯規定，以免得不償失。

高雄警方臨檢苓雅區一家養生會館結果查獲自己人，該名警員因涉足有風紀誘因場所，遭記過調地處分。記者石秀華／攝影
高雄警方臨檢苓雅區一家養生會館結果查獲自己人，該名警員因涉足有風紀誘因場所，遭記過調地處分。記者石秀華／攝影

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