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嘉義國小2女童遭貨車撞死 家人清明祭拜2杯珍奶有加洋蔥

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣日前發生一起嚴重死亡車禍，2名國小女童共乘電動輔助自行車，遭貨車撞擊當場雙亡；其中1名女童的雙親昨到太保市親寧堂祭拜，特地準備2份供品，讓感情好的2名女童一人一份，並默默守在供桌旁，讓孩子一眼看見父母，放心到供桌旁邊。

為讓2名女童都能享用供品，其中一名女童的雙親特地準備2份供品，供桌上擺著2杯珍珠奶茶，象徵著她們的好感情；女童的母親和太保市長鄭淑分分享，以前女兒跟已故的同學總是形影不離，若只準備1份，她們一定會分著吃，所以帶了2份，一人一份。

鄭淑分在臉書發文，昨天在親寧堂遇見女童雙親，看見他們默默佇立在供桌旁，細談之下才知道，因為擔心孩子還小，不敢靠近自己的供桌，所以選擇一直在那兒佇立，靜靜地守著供桌，讓孩子一眼就能看到父母，放心前來享用供品。

阮姓男子日前開車載著何姓同事，沿著嘉167縣道由南往北行駛，撞到由產業道路出來的電動輔助自行車雙載女童，2名女童遭強力衝擊，當場失去生命跡象，貨車失控撞倒路燈，衝進田裡翻覆，駕駛當場死亡，副駕駛雙腳挫傷送醫，造成3死1傷嚴重傷亡。

國小女童雙載遭貨車撞亡，雙親昨清明到太保親寧堂祭拜。記者黃于凡／翻攝
國小女童雙載遭貨車撞亡，雙親昨清明到太保親寧堂祭拜。記者黃于凡／翻攝

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