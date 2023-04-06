台鐵區間車屏東枋寮佳冬段故障 6平交道關近1小時上班族快抓狂

屏東縣枋寮鄕大庄、燕巢、屏南和佳冬鄉賴家村、下寮、復興路口6處鐵路平交道，今天上午7時至7時57分疑因訊號異常致柵欄放下，因關閉時間長達近1小時，有機車上班族和學生要趕時間，強行穿越。枋寮警分局接獲通報派員到各路口，請民眾耐心等候或繞道行駛。

台鐵表示，上午6時9分由屏東潮州開往台東的303次區間車，6時40分駛至佳冬─枋寮路段時，因前端軔管拷克斷落停駛，枋寮站7時接獲救援，出動救援車拖回潮州站，6處鐵路平交道在7時57分開放正常通行。 屏東縣枋寮鄕和佳冬鄉6處鐵路平交道，今天上午7時至7時57分疑因訊號異常致柵欄放下，警方到場請民眾耐心等候或繞道行駛。圖／警方提供 屏東縣枋寮鄕和佳冬鄉6處鐵路平交道，今天上午7時至7時57分疑因訊號異常致柵欄放下，警方到場請民眾耐心等候或繞道行駛。圖／警方提供 屏東縣枋寮鄕和佳冬鄉6處鐵路平交道，今天上午7時至7時57分疑因訊號異常致柵欄放下，警方到場請民眾耐心等候或繞道行駛。圖／警方提供