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新店93歲婦穿全身紅留遺書亡 政治教授兒低調無意見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區93歲明陳姓老婦人昨晚6時許為外籍看護發現鼻封膠帶、嘴部留有綠色嘔吐物，倒臥在房內，經送醫後不治。警方在現場發現遺書，初步排除有外力介入，據了解，陳婦為知名台大政治系名譽教授的母親，婦人兒子昨至警局做筆錄，對死因低調未表示意見，今將報請台北地檢署辦理司法相驗。

據了解，陳婦平日獨居在新店區環河路大型社區，由49歲印尼籍看護照顧生活起居，本月3、4日休假結束返回，發現穿著全身紅衣紅褲的陳婦臥在地上，但口鼻貼有膠帶、失去意識，立即奪門而出找鄰居求助並報警。

據悉，屋內留有遺書，自述年邁久病，身體及精神均不堪負荷才走上不歸路。由於現場門窗均無遭破壞或打鬥痕跡，陳婦口中流出藍綠色不明液體及嘔吐物，確實死因有待相驗後進一步確認，警方並依檢察官指示將嘔吐物送檢驗釐清成分。

陳婦兒子為知名台大政治系名譽教授，經常受各大媒體邀請進行政治評論及相關議題分析，其子昨晚到警局製做筆錄，對死因低調未表示意見，警方今將報請台北地檢署檢察官相驗，來進一步確認死因。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

示意圖／Ingimage
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