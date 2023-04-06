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搭Uber被撞下車理論成街頭混戰、2人遭利器劃傷 蘆州警追嫌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天凌晨，新北市蘆洲區永安大橋發生行車糾紛，雙方下車理論，卻演變成街頭混戰，造成被害方兩人，遭對方持利器劃傷。警方獲報趕抵，肇方已逃逸，目前警方已鎖定涉案人身分，正循線追緝到案說明，後續將朝強制、毀損、傷害等罪嫌偵辦。

據了解，被害人劉男（37歲）、女友陳女、友人楊男（27歲）、余男等四人，昨晚與友餐敘喝酒，約莫今天凌晨2時許，大夥餐敘結束各自返家。劉男、陳女搭乘一輛Uber計程車返回新北市蘆洲，楊男、余男則找來代駕尾後陪同。

途中兩車6人行經新北市蘆洲區永安大橋，楊、余所搭乘的Uber計程車，被後方一輛汽車碰撞，楊男見狀請代駕將車停靠橋旁，劉男、楊男下車理論。不料對方兩車多人直接衝下車，雙方直接在橋上互指不對。

未料，對方兩人竟拿出利器，朝著劉、楊身上揮劃，兩人閃避不及導致劉男右腳、楊男右手皆被利器劃傷，惡煞逞凶後旋即駕車逃逸。警方獲報趕抵，眾煞早已不知去向，警方調閱監視器畫面，鎖定涉案嫌犯身分，正循線追緝到案說明釐清，後續朝強制、毀損、傷害等罪嫌偵辦。

劉男與女友陳女搭乘UBER計程車返家，卻被人追撞下車理論，被對方持利器劃傷。記者曾伯愷／翻攝
劉男與女友陳女搭乘UBER計程車返家，卻被人追撞下車理論，被對方持利器劃傷。記者曾伯愷／翻攝
劉男與女友陳女搭乘UBER計程車返家，卻被人追撞下車理論，被對方持利器劃傷。記者曾伯愷／翻攝
劉男與女友陳女搭乘UBER計程車返家，卻被人追撞下車理論，被對方持利器劃傷。記者曾伯愷／翻攝
劉男與女友陳女搭乘UBER計程車返家，卻被人追撞下車理論，被對方持利器劃傷。記者曾伯愷／翻攝
劉男與女友陳女搭乘UBER計程車返家，卻被人追撞下車理論，被對方持利器劃傷。記者曾伯愷／翻攝

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