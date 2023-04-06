省房費這樣省 大白天上演活春宮監視器全都錄

桃園平鎮一間修車廠昨恰逢店休，不過竟有一對男女開著計程車至修車廠前，由計程車作為掩護，上演一場活春宮，完事過後更到旁邊隨意小解才離去，不過誇張行徑全都被修車廠監視器錄下，讓人直呼「省房費也不是這樣省的吧」。

有民眾在爆料公社發文寫下，平鎮某修車廠門口，「清明連假 … 房間不好訂的故事，哈囉 … 連假修車廠店休 …這位先生小姐，門口你這樣搞 甘丟？省房費也不是這樣省的吧，還上了一趟廁所 … 真的只能無言以對」，相當無奈。

只見原PO上傳的照片可看見，2人停好車後，以車輛為掩護，大膽的辦起事，更至一旁尿尿，完全忽略店家監視器。

貼文一出，許多網友也瘋狂留言「只看照片我以為車子壓到人」、「大白天的就以為車子遮住了沒人會看見」、「肉身擋車錢」、「真懂玩」、「哪裡來的勇氣 是梁靜茹嗎？」、「錢不錢不重要，重要的是刺激」。